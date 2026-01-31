Orbán Viktor: Soha nem fogjuk elfogadni, hogy valaki legalizáltassa velünk a kábítószert!

A miniszterelnök szerint ezért eljárás indult Magyarországgal szemben, és a múlt héten el is marasztalták hazánkat. Úgy fogalmazott: Brüsszel azért ítélte el Magyarországot, mert nem hajlandó támogatni olyan politikát, amely megkönnyítené a kábítószerek elérhetőségét a felnövekvő generáció számára:

A brüsszeli bíróságok elítéltek bennünket, mert nem vagyunk hajlandók hozzájárulni egy olyan európai politikához, amely liberalizálja, könnyíti, elérhetővé teszi a kábítószert a gyermekeink számára

– mondta el Orbán Viktor. Hozzátette:

A drogkereskedő abból él, hogy tönkreteszi, megöli másnak a gyerekét, amit sosem fogunk elfogadni. Soha nem fogjuk elfogadni, hogy valaki legalizáltassa velünk a kábítószert.

Drogellenes politikája miatt bünteti Brüsszel Magyarországot

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy Magyarország megsértette az uniós jogot és a lojális együttműködés elvét, amikor az ENSZ Kábítószer-bizottságában az Európai Unió Tanácsa által elfogadott közös állásponttal szemben szavazott a cannabis besorolásának módosításáról, és azzal ellentétes nyilatkozatot tett – ismertette ítéletét az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága kedden.

Az ügy előzménye, hogy az EU Tanácsa 2020 novemberében határozatot fogadott el az ENSZ-ben képviselendő közös uniós álláspontról, amely a cannabis és kapcsolódó anyagok ENSZ-besorolásának módosítását is érintette. Magyarország ezt az álláspontot nem támogatta.

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított, amelyben az Európai Unió Bírósága a Bizottságnak adott igazat, kimondva, hogy az uniós álláspont elfogadása az EU kizárólagos hatáskörébe tartozik. A bíróság szerint Magyarország fellépése sértette az egységes uniós képviseletet, és gyengítette az Európai Unió tárgyalási pozícióját nemzetközi szinten.