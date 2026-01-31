Rendkívüli

Orbán Viktor: A béke győzni fog Európában, és ezt a harcot mi fogjuk vezetni + videó

drogliberalizációBrüsszelDPKOrbán ViktorMagyarországdrogellenes

Orbán Viktor: Soha nem fogjuk elfogadni, hogy valaki legalizáltassa velünk a kábítószert!

Magyarország egyedüli európai országként szavazott nemmel az ENSZ-ben a kábítószer-használat liberalizálását célzó javaslatra – mondta Orbán Viktor Hatvanban, a DPK rendezvényén. A miniszterelnök szerint hazánkat éppen ezért el is marasztalták Brüsszelben, mivel nem hajlandó támogatni olyan európai politikát, amely megkönnyítené a drogok elérhetőségét a gyermekek számára.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 13:37
DPK gyűlés Hatvan Orbán Viktor Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor Hatvanban a háborúellenes gyűlésen arról is beszélt, hogy az ENSZ-ben korábban döntés született a kábítószerek úgynevezett orvosi célú felhasználásának legalizálásáról, amely szerinte a kábítószer-használat és -kereskedelem könnyítéséhez vezet. Elmondta: az Európai Unió többsége ezt támogatta, míg Magyarország egyedüli európai országként nemet mondott a javaslatra.

DPK gyűlés Hatvan Orbán Viktor
Orbán Viktor: Soha nem fogjuk elfogadni, hogy valaki legalizáltassa velünk a kábítószert (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A miniszterelnök szerint ezért eljárás indult Magyarországgal szemben, és a múlt héten el is marasztalták hazánkat. Úgy fogalmazott: Brüsszel azért ítélte el Magyarországot, mert nem hajlandó támogatni olyan politikát, amely megkönnyítené a kábítószerek elérhetőségét a felnövekvő generáció számára:

A brüsszeli bíróságok elítéltek bennünket, mert nem vagyunk hajlandók hozzájárulni egy olyan európai politikához, amely liberalizálja, könnyíti, elérhetővé teszi a kábítószert a gyermekeink számára

– mondta el Orbán Viktor. Hozzátette:

A drogkereskedő abból él, hogy tönkreteszi, megöli másnak a gyerekét, amit sosem fogunk elfogadni. Soha nem fogjuk elfogadni, hogy valaki legalizáltassa velünk a kábítószert.

Drogellenes politikája miatt bünteti Brüsszel Magyarországot

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy Magyarország megsértette az uniós jogot és a lojális együttműködés elvét, amikor az ENSZ Kábítószer-bizottságában az Európai Unió Tanácsa által elfogadott közös állásponttal szemben szavazott a cannabis besorolásának módosításáról, és azzal ellentétes nyilatkozatot tett – ismertette ítéletét az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága kedden.

Az ügy előzménye, hogy az EU Tanácsa 2020 novemberében határozatot fogadott el az ENSZ-ben képviselendő közös uniós álláspontról, amely a cannabis és kapcsolódó anyagok ENSZ-besorolásának módosítását is érintette. Magyarország ezt az álláspontot nem támogatta.

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított, amelyben az Európai Unió Bírósága a Bizottságnak adott igazat, kimondva, hogy az uniós álláspont elfogadása az EU kizárólagos hatáskörébe tartozik. A bíróság szerint Magyarország fellépése sértette az egységes uniós képviseletet, és gyengítette az Európai Unió tárgyalási pozícióját nemzetközi szinten.

Magyarország fenntartja a zéró tolerancia politikáját

Horváth László kormánybiztos a történtekre reagálva kifejtette, Brüsszel azért akarja megbüntetni Magyarországot, mert nem csatlakozott a drogliberalizációhoz, és kitart a zéró tolerancia mellett a kábítószerekkel szemben. Közlése szerint az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság pert indított Magyarország ellen, az uniós bíróság pedig kimondta, hogy hazánk megsértette az uniós jogot, amiért az ENSZ Kábítószer-bizottságában a közös uniós állásponttal szemben szavazott.

Horváth László hangsúlyozta: Magyarország nem tesz különbséget „könnyű” és „kemény” drogok között, minden kábítószert veszélyesnek tart, és a zéró tolerancia politikáját a továbbiakban is fenntartja, akkor is, ha ezért szankciók érik.

Kiemelte, hogy a Delta program elindulása óta több mint tízezer büntetőeljárás indult, több mint két tonna kábítószert vontak ki a forgalomból, és jelentős értékű vagyont foglaltak le.

A magyar kormány az Alkotmánybírósághoz fordul

Az Európai Unió Bíróságának döntését követően Gulyás Gergely a Kormányinfón bejelentette, hogy a kormány az Alkotmánybírósághoz fordul annak vizsgálatára, hogy az Európai Bíróság Magyarországot a drogliberalizációval összefüggő ügyben elmarasztaló döntése összhangban áll-e a magyar alaptörvénnyel. Hozzátette: 

a kormány álláspontja szerint Magyarországon nem lesz drogliberalizáció.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az Európai Bíróság döntése precedensértékű, mivel érinti a tagállami szuverenitás kérdését, és összefügg a kábítószer-politika jövőjéről szóló uniós vitákkal.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Kik is üvöltöztek Lázárral Gyöngyösön?

Bayer Zsolt avatarja

Na ezért mondtam: kuss a nevetek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu