A rettegett Bajnai-csomag térne vissza Magyar Péterék megszorításaival

A múlt héten végleg bebizonyosodott Csercsa Balázs szavaiból, hogy a Tisza Párt több mint 600 oldalas megszorító csomagja eredeti és valós – olvasható az Ellenpont cikkében. A lap megjegyzi: Magyar Péter távozó egyházügyi kabinetvezetője nem csupán a megszorítócsomag valódiságát igazolta, hanem azt is elárulta, hogy a gazdasági konvergenciaprogramnak nevezett baloldali megszorítással Magyar Péter Brüsszel utasításait hajtja végre. Ez megmagyarázza, hogy miért hasonlít annyira a Tisza-csomag a 2009-es Bajnai-csomagra, ugyanis azt is Brüsszelből diktálták.

A Tiszából távozó Csercsa Balázs is megerősítette, mi Magyar Péter valódi szándéka (Forrás: Facebook)

Felidézték: a Bajnai-féle brutális megszorításnak az volt a feltétele, hogy az országot az államcsőd szélére juttató baloldali kormány megkapja az IMF és az EU rendkívül előnytelen és káros hitelét.

Most pedig Brüsszel az, amely több ezer milliárd forintot követel Magyarországtól, hogy Ukrajnának adhassa.

Ezért szerepel például a Tisza-csomagban a 13. havi nyugdíj eltörlése, a nyugdíjasokat érintő több más megszorítás, a jövedelemadó emelése, a családtámogatások elvétele, a vagyonadó és az egészségügyi magánbiztosítók rendszere is – sorolták, kiemelve, hogy ezért bukkantak fel Magyar Péter mellett a baloldali szakértők, hiszen a korábbi és a mostani megszorítások részleteit is ők dolgozzák ki.

Magyar Péter megszorító Tisza-csomagja egyezik a 2009-es Bajnai-csomaggal (Forrás: Index)

Hónapok óta tagad Magyar Péter, az igazság mégis felszínre került

A Tisza Párt az elmúlt hónapokban folyamatosan tagadta a kiszivárgott 600 oldalas Tisza-csomag valóságtartalmát. A párt odáig ment, hogy a megszorítások lényegét bemutató Bors-kiadvány terjesztését bíróság elé vitték.

Ám hiába a teljes körű baloldali összjáték, néhány nappal ezelőtt Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője elárulta, hogy tudtak a gazdasági megszorítások terveiről, megfogalmazása szerint azok mögött

az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak meg, és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel.

2009-ben az akkori HVG egyik cikkében arról írtak, „Brüsszelben írták a Bajnai-csomagot”, és beszámoltak arról, hogy „Veres János pénzügyminiszter március 10-én írta alá a most Bajnai-csomagként emlegetett megszorítócsomagot, különben az ország nem kapta volna meg az IMF–EU hitel soron következő részletét”. Vagyis az Európai Unió ezekkel a megszorításokkal zsarolta az akkori kormányt, azok pedig azonnal teljesítették is a kéréseket – a magyarok kárára.