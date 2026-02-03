Rendkívüli

Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

januári rezsistopföldgáz árrezsivédett áramárszámlázás

Ettől függ a rezsistop kedvezménye – kulcsszerepben az átlagfogyasztás

A januári fűtéskompenzáció esetén sem mindegy, a rezsivédett átlagfogyasztás alatti vagy feletti sávba esik egy háztartás tényleges havi felhasználása. Egy rezsivédett sávból kilépett háztartás ugyanis akár vissza is csúszhat az alacsonyabb tarifás elszámolásba a rezsistop által kínált 30 százalékos mennyiségi kedvezménnyel.

2026. 02. 03. 9:05
Óriási összeget hagyott a családoknál a rezsicsökkentés politikája, januárban újabb segítség jön Fotó: MTVA/Faludi Imre
Az MVM eltérő technikákkal, de minden lakossági felhasználónak biztosítja a kormány által garantált, 30 százalékos mennyiségi kedvezményt a földgáz, illetve kérés esetén a villamos energia felhasználásából. Abba azonban, hogy a rezsistopnak köszönhetően egy-egy háztartás mekkora megtakarításhoz jut, az általa felhasznált gáz vagy áram mennyiségén felül az is erőteljesen beleszól, hogy a teljes felhasználásából mennyi kerül vissza a rezsivédett sávba – veti fel a Világgazdaság. Már ha visszakerül valamennyi – írják, ugyanis az sem mindegy, hogy az ügyfél milyen rendszer szerint számol el az egyetemes szolgáltatóval.

rezsistop
A rezsistop kedvezményének kiszámításakor nem mindegy, a rezsivédett sáv alá vagy főlé esik a fogyasztásunk / AFP / BERND WEISSBROD

Rezsistop: az átlagfogyasztás szerepe a kedvezmény kiszámításában

A Világgazdaság szerint a megtakarítás nagysága közötti különbség abból adódik, hogy más a tarifája a rezsivédett, és más, magasabb az azon kívüli gáznak és áramnak. A gáz a fontosabb, mert a rezsicsökkentett és az átlagfogyasztásnál nagyobb mennyiségnél figyelembe vett tarifa között hétszeres a szorzó. Aki még a magunk mögött hagyott, hideg hetekben is benne tudott maradni az átlagfogyasztás mennyiségében, annak a 30 százalékos mennyiségi kedvezményének egészét a rezsicsökkentett egységárral számolja el az egyetemes szolgáltató. Ezért forintban az ilyen háztartás kapja a legkisebb kedvezményt.

A másik szélső esetben – amikor a felhasználó még a mennyiségi kedvezménnyel is túllépi az átlagfogyasztást –, a túllépés egészére továbbra is hétszeres a gáztarifája, de maga a túllépése sokkal kisebb lesz. Mégpedig nem 30 százalékkal, hanem sokkal nagyobb arányban, mert a 30 százalékos kedvezmény a teljes, felhasznált mennyiségre vonatkozik. Szemléltetve: ha a rezsivédett sáv 50 egység, de a háztartás 90 egységet használt, akkor a túllépése 40 egység. 

Mivel a 30 százalékos kedvezménnyel a 90 egység 60-ra csökken, a háztartás túllépése egyúttal 40-ről 10 egységre esik. Tehát maga a túllépés 75 százalékkal lesz kisebb, ami igen előnyös a végszámla szempontjából

– összegez a portál. Ekkor ugyanis az MVM a teljes felhasználásnak nagyobb hányadát, 50 egységet számolja el az alacsony, rezsicsökkentett tarifával, és csak a kisebbet, 10 egységet a magasabbal. Fontos, hogy mindez ennyire közvetlen módon a havonként diktálókra és azokra vonatkozik, akik távleolvasóval rendelkeznek, hiszen az MVM csak az ő felhasználásukat látja pontosan. A másik esetben többféle elszámolási technikát vet be, amelyről a napokban már tájékoztatást adott. 

Így kell számolni

 Az eltérő fizetési, számlázási rendben fizető lakossági ügyfelek így juthatnak hozzá a 30 százalékos, egyszeri kedvezményhez:

  • Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri, hétezer forintos támogatást kapnak.
  • A távfűtéses lakások esetében a kedvezmény szintén jár, ám ezt nem az MVM, hanem a helyi távhőszolgáltatók fogják érvényesíteni az elszámolásaikban.
  • Földgáz esetén a fűtési kedvezmény automatikus, a kedvezményes mennyiség meghatározása minden mérővel rendelkező ügyfél esetén a rezsistop bejelentésekor az MVM-nél rögzített elszámolási mód szerint történik.
  • Egyenletes vagy hőmérsékletfüggő részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM. Ezt az idén januári országos átlagos fogyasztásbővülésnek megfelelően 30 százalékkal megnöveli, majd e megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.
  • Havi diktálás esetén az MVM az idén januárra számított földgázfelhasználás 30 százalékának megfelelő mennyiségi kedvezményt ad.
  •  Villamos energia esetén a mennyiségi kedvezményre való jogosultságról viszont nyilatkozni kell, 2026. április 30-ig. E kedvezményre csak az jogosult, aki más rezsistopos kedvezményt nem vesz igénybe.
  • Egyenletes részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM, amelyet szintén 30 százalékkal megnövel, majd e megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.

Ha rendelkezésre állnak diktált vagy távleolvasott mérőállások, az MVM az idén januárra számított villamosenergia-felhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt biztosít. A villamosenergia-kedvezmény a nyilatkozattétel után érvényesíthető. A nyilatkozati nyomtatványokat az MVM megküldi az ügyfeleknek, akik azonban online is nyilatkozhatnak.

Akkor most be kell fizetni a számlákat vagy sem?

Az MVM jelezte: újraindították a számlaküldést. 

A korábban kiállított, de még be nem fizetett, valamint az újonnan érkező számlákat is rendezni kell

Jó hír, hogy ha a technikai szünet miatt kicsúsztunk volna a fizetési határidőből, erre az időszakra a szolgáltató nem számít fel késedelmi kamatot.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

