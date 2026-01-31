Gáz- és áramszámlák: üzent megint MVM, mit és mikor kell fizetni

Miként a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely miniszter közölte, 30 százalékos mennyiségi többletet mutattak a fogyasztások a januári hidegben, ezért a kormány 30 százalékos árkedvezményt ad a gáznál és a távhőnél is. Hozzátette: arra is van lehetőség, hogy aki villannyal fűt, kérheti, hogy az áramnál érvényesítsék a kedvezményt. Mint mondta, körülbelül 50 milliárd forintos pluszterhet jelentene a magyar családoknak ez a 30 százalékos többlet – írtuk korábban.

Fotó: Bach Máté

Lantos Csaba a Kormányinfón elmondta, a kormány minden családnak szeretne segíteni, jelenleg Magyarországon több mint négymillió villanyfűtéses és 2,8 millió gázfűtéses lakás, valamint 674 ezer távhős lakás van. Az energiaügyi miniszter kifejtette: minden fogyasztó valamiféle mérővel rendelkezik, de ez évente egyszer van leolvasva. Mint mondta, a nehézséget az okozza, hogyan határozza meg a kormány a családoknak a kedvezményt. A kormány mostani intézkedése a lakosságra fókuszált. A háztartások mind a három vezetékes fűtési mód esetén hozzájuthatnak a kedvezményhez.

A távhőfelhasználók 30 százalékos árkedvezményt kapnak, jellemzően azon társasházon keresztül, amelynek tagjai. A gázzal fűtők 30 százalékos mennyiségi kedvezményt kapnak.



Az árammal fűtők úgy jutnak hozzá a mennyiségi 30 százalékhoz, ha kérik, hogy az alapértelmezésben a gáz után járó kedvezményt az áram után kapják.

Fontos, hogy a döntés valamennyi vezetékes energiát használó magyar háztartást érinti.

Mikor és mit kell fizetni a rezsistop miatt?

Frissen most az MVM adott ki tájékoztatást talán a leglényegesebb kérdésében: mit kell kezdeni a januári gáz- és áramszámlákkal? Ebben az állami szolgáltató a következőket írta: „A rendkívüli hidegre tekintettel megnövekedett januári fűtés többletfogyasztásának költségét a kormány átvállalja a családoktól. Ügyfeleinknek teljes körű és megalapozott tájékoztatást az intézkedés részleteiről csak a pontos feltételeket rögzítő jogszabály megjelenése után tudunk adni.

A számlázást újraindítottuk, kérjük, hogy azok az ügyfeleink, akik már megkapták vagy a következő napokban kapják meg a januári időszakot is tartalmazó számlájukat, rendezzék azt.

Ezt írják tovább a közösségi portálon:

Egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezmény jár a lakossági gáz- és áramfogyasztóknak.

Gázfűtés esetén nincs teendő – a kedvezmény automatikus.

Villamos energia esetén a mennyiségi kedvezményre való jogosultságról nyilatkozni kell 2026. április 30-ig (online is lesz rá lehetőség).

Előre fizetős mérővel rendelkezők egyszeri 7000 forintos támogatást kapnak.

A távhő esetében biztosított árkedvezményt a távhőszolgáltatók érvényesítik.

A kiadott közleményben hozzátették: egyenletes vagy hőmérsékletfüggő részszámlázás esetén az MVM a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul, amelyet az idén januári országos átlagos fogyasztásbővülésnek megfelelően 30 százalékkal növel, majd e növelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít. Havi diktálás esetén az idén januárra számított földgázfelhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt adnak. A távhő esetében biztosított árkedvezményt nem az MVM, hanem a távhőszolgáltatók érvényesítik elszámolásaikban – áll a közleményben.