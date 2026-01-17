– A cigány közösség bekapcsolódása a magyar életbe megkezdődött. Ezzel kizárólag mi foglalkoztunk az elmúlt 35 évben – jelentette ki a miskolci háborúellenes gyűlésen a miniszterelnök. Mint arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor a rendezvényen kiemelten foglalkozott a hazai roma közösség kérdésével is. Egy prügyi, elégedett roma tanárnő cigánykérdéssel kapcsolatos kérdésére válaszolva a miniszterelnök elmondta, a legnehezebb mindig az alul lévők bekerülése a középosztályba. A magyar cigánysággal való együttműködés a jövő egyik legfontosabb kérdése.

Fontos ígéretet tett a hazai cigányságnak Orbán Viktor (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A kormányfő a cigányság polgárosodásával, középosztályosodásával kapcsolatban kiemelte, a felnőttek esetében a munkahelyteremtés, a fiatalok esetében pedig az oktatás a kulcsfontosságú. Az életszínvonal emelkedésével kapcsolatban a kormányfő kiemelte, 2010-ben a magyarok 39 kilogramm húst vásároltak átlagosan egy évben, most pedig több mint 60 kilogrammot. – Lehet erre is azt mondani, hogy egy része nálam van, de az, hogy az összes, az mégiscsak túlzás – szólt ki viccesen Orbán Viktor.

Orbán Viktor elmondta, továbbra is komoly probléma, hogy Magyarországon 80 ezer olyan háztartás van, amelybe nincs bevezetve a vezetékes víz. – Fogunk ezzel foglalkozni. Elsőként meg kell nyitni a lehetőséget, hogy a középosztálynak legyen saját lakása, így nem fordul szembe a középosztály a cigánysággal – magyarázta a miniszterelnök. Hozzátette, a következő négy évben pedig a kormány hangsúlyosan fog foglalkozni a cigányság lakhatási kérdéseivel. A miskolci háborúellenes gyűlésről készült teljes tudósításunkat ezen cikkben tudja elolvasni.