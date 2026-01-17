Orbán Viktor bejelentette: ez a Fidesz terve a következő ciklusra

– Azt szeretném, hogy a magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok és legyenek újra erősek! – hangoztatta a miskolci háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor. A miniszterelnök nézői kérdésre válaszolva elárulta, a Fidesz–KDNP-nek milyen konkrét tervei vannak a következő kormányzati ciklusra. Többek között megemelné 1 millió forintra az átlagbért, a minimálbért pedig 400 ezer forintra.

Orbán Viktor Miskolcon bejelentette, mi a Fidesz terve a következő ciklusra (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Végigvinnék a 14. havi nyugdíjat, új agrárgazdaságot hoznának létre, kiépítenék Magyarország teljes energiafüggetlenségét és nem utolsósorban a mesterséges intelligencia adta előnyök leghasznosabb felhasználására törekednének.

Ugyanakkor a kormányfő figyelmeztetett arra is, mindezeknek vannak feltételei. Egy bibliai hasonlattal élve rámutatott, egy házat nem lehet homokra építeni. Minden nagy tervnek kell hogy legyen sziklaalapzata. Szerinte a további nagy terveknek négy feltétele van, amely ehhez a sziklaalapzathoz szükséges: ki kell maradni a háborúból, a pénzünket nem szabad odaadni az ukránoknak, fent kell tartani a teljes foglalkoztatottságot és a társadalom családalapú kell hogy legyen. A miskolci háborúellenes gyűlésről készült tudósításunkat ezen cikkben tudja elolvasni.