Orbán Viktor bejelentette: ez a Fidesz terve a következő ciklusra

Nagy tervei vannak a Fidesz–KDNP-kormánynak a következő ciklusra vonatkozóan. Orbán Viktor miniszterelnök a miskolci háborúellenes gyűlésen bejelentette a legfontosabb pontokat, viszont figyelmeztetett: ezeknek van négy alapfeltétele. A Bibliából idézve rámutatott, egy házat nem lehet homokra építeni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 14:55
– Azt szeretném, hogy a magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok és legyenek újra erősek! – hangoztatta a miskolci háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor. A miniszterelnök nézői kérdésre válaszolva elárulta, a Fidesz–KDNP-nek milyen konkrét tervei vannak a következő kormányzati ciklusra. Többek között megemelné 1 millió forintra az átlagbért, a minimálbért pedig 400 ezer forintra. 

Végigvinnék a 14. havi nyugdíjat, új agrárgazdaságot hoznának létre, kiépítenék Magyarország teljes energiafüggetlenségét és nem utolsósorban a mesterséges intelligencia adta előnyök leghasznosabb felhasználására törekednének. 

Ugyanakkor a kormányfő figyelmeztetett arra is, mindezeknek vannak feltételei. Egy bibliai hasonlattal élve rámutatott, egy házat nem lehet homokra építeni. Minden nagy tervnek kell hogy legyen sziklaalapzata. Szerinte a további nagy terveknek négy feltétele van, amely ehhez a sziklaalapzathoz szükséges: ki kell maradni a háborúból, a pénzünket nem szabad odaadni az ukránoknak, fent kell tartani a teljes foglalkoztatottságot és a társadalom családalapú kell hogy legyen. A miskolci háborúellenes gyűlésről készült tudósításunkat ezen cikkben tudja elolvasni.

