Kocsis Máté: Magyar Péter nem jött ide, vidéken szárad a Tisza!

Ursula von der Leyen bejelentésével, miszerint még több pénzt kell Ukrajnának juttatni, Kocsis Máté megjegyezte, a kilencvenmilliárd euróból hatvan megy katonai, harminc pedig állami kiadásokra.

Európai fegyverbeszerzések hatvanmilliárd euróért. Ezek után már mindenki számára egyértelmű, milyen lobbik húzódnak meg a háború folytatása mögött

– jelentette ki a frakcióvezető.

Kocsis Máté ezután felidézte, Ukrajna az elmúlt két évben háromszor annyi pénzt kapott, mint Magyarország a 2004-es uniós csatlakozása óta összesen. Ehhez a magyaroknak 1,3 millió forintot kéne fizetni családonként. Ehhez a csok megszüntetését, progresszív jövedelemadót, az szja mentességgel kapcsolatos programokat vizsgálnák felül, mindezt egy olyan háborúért, amit be is lehetne fejezni – említett néhány példát. Orbán Viktor már intett be a brüsszeli elitnek, például a migráció ügyében, Magyar Péter azonban még soha. A letagadott tiszás megszorító csomagra kitérve rámutatott: ha az nem igaz, akkor miről beszélt Tarr Zoltán amikor azt mondta, h megbukunk.

Rámutatott: a programjukat elhallgathatják a magyarok elől, de a szavazataikat nem. Emlékeztetett: a tiszások 2024 októberében megszavazták a migrációs paktumot, 2025 márciusában Magyar Péter aláírta az egyik legsúlyosabb háborúpárti indítványt, ami után letagadott. 2025 májusában támogatták az ingyenes vízhasználat eltörlését, majd később azt is, hogy az olcsó orosz olajat betiltsák.

Szerinte ez a választások tétje. Van, aki szembe mer menni a brüsszeli tervekkel – őt Orbán Viktornak hívják –, és van, aki szolgai módon csak kiszolgálná azokat.

A frakcióvezető Kaja Kallas szavaival zárta beszédét. Ursula von der Leyen biztosa a világ állapota miatt ideje elkezdeni inni. – Kedves Kaja Kallas asszony! A piálás helyett javasolnák a béke gondolatával való megbarátkozást. Amint a béke megszületik, mindenki szívesen koccint majd önnel! Fel a győzelemre és le a háborúval, a Fidesz a legjobb választás! – üzente Kocsis Máté.