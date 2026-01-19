kocsis mátémagyarországválasztásháború

Kocsis Máté: A háború kérdésében nincs második esély + videó

A magyar nemzeti oldal útban van a globalista és háborúpárti törekvéseknek, ezért óriási a tétje a 2026-os választásnak – jelentette ki Kocsis Máté a székesfehérvári Polgári Szalonban tartott beszédében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 20:51
Kocsis Máté Forrás: Facebook
A magyar nemzeti oldal és a magyar többség útban van azoknak a globalista és háborúpárti törekvéseknek, amelyek szerinte alapvetően meg akarják változtatni Európa és Magyarország jövőjét – fogalmazott Kocsis Máté a székesfehérvári Polgári Szalonban.

Hangsúlyozta:

 a jelenlegi politikai küzdelmek tétje jóval nagyobb, mint egyes szakpolitikai vitáké. 

Míg például az adópolitikában a döntések később megváltoztathatók, addig vannak olyan kérdések, amelyekben meghozott döntések már nem visszafordíthatók.

Kocsis Máté szerint ilyen volt a migráció ügye, és ilyen a háború kérdése is.

Ezekben az esetekben egyszer lehet dönteni, a következmények pedig hosszú távon határozzák meg egy ország sorsát

 – fogalmazott.

A frakcióvezető úgy vélte, a 2026-os országgyűlési választás az utolsó lehetőség arra, hogy az emberek véleményt mondjanak ezekről a kérdésekről. Mint mondta, később erre már nem lesz mód, ezért az idei választás tétje minden eddiginél nagyobb.

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

