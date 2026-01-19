Kocsis Máté: A háború kérdésében nincs második esély + videó

A magyar nemzeti oldal és a magyar többség útban van azoknak a globalista és háborúpárti törekvéseknek, amelyek szerinte alapvetően meg akarják változtatni Európa és Magyarország jövőjét – fogalmazott Kocsis Máté a székesfehérvári Polgári Szalonban.
Hangsúlyozta:
a jelenlegi politikai küzdelmek tétje jóval nagyobb, mint egyes szakpolitikai vitáké.
Míg például az adópolitikában a döntések később megváltoztathatók, addig vannak olyan kérdések, amelyekben meghozott döntések már nem visszafordíthatók.
Kocsis Máté szerint ilyen volt a migráció ügye, és ilyen a háború kérdése is.
Ezekben az esetekben egyszer lehet dönteni, a következmények pedig hosszú távon határozzák meg egy ország sorsát
– fogalmazott.
A frakcióvezető úgy vélte, a 2026-os országgyűlési választás az utolsó lehetőség arra, hogy az emberek véleményt mondjanak ezekről a kérdésekről. Mint mondta, később erre már nem lesz mód, ezért az idei választás tétje minden eddiginél nagyobb.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!