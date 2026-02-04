A Tiszához érkező Shell-vezetők Brüsszelt és az energiacégeket képviselik

Vajon véletlen, hogy a Tisza Pártban egyszerre jelennek meg a Shell vezetői? – tette fel a kérdést közösségi oldalán Menczer Tamás. A kommunikációs igazgató emlékeztet, Kapitány István a globális alelnök volt, Bujdosó Andrea pedig a magyarországi vezető, ráadásul Kapitány a mai napig igazgatósági tag két olyan cégben, amely tulajdonosa a németországi Shell.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója

Ezek az emberek lobbisták. Kijáró emberek. Ahogy Orbán Anita is, aki szintén nyugati energiacégekben volt vezető

– tette hozzá a politikus.

Menczer Tamás úgy véli, nem véletlen, hogy egyszerre és egy időben jelentek meg a Tisza Pártnál, mert őket Brüsszel ejtőernyőzte ide. A feladatuk pedig világos, végrehajtani a brüsszeli parancsot, és üzletet csinálni a nagy nyugati energiacégeknek.

Nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek, ezért akarják levágni Magyarországot az orosz olajról és földgázról, és ezért akarják eltörölni a rezsicsökkentést is, ami után jön az ezer forintos üzemanyagár és a háromszoros rezsi

– magyarázta a kommunikációs igazgató.

Bejegyzésében Menczer Tamás Bujdosó Andreáról, a Pest 3-as választókörzeti ellenfeléről azt írja, minden nap kiderül, hogy semmit nem tud a körzetről, semmit nem tud a településekről, az emberekről, és semmit nem is tud tenni értük. Úgy közlekedik, mint egy előkelő idegen. Hozzátette: a Tisza számára Budakörnyéke nem, csak a brüsszeli parancs a fontos, valamint Ukrajna és a háború támogatása, finanszírozása.

A politikus megtiszteltetésnek tartja, hogy négy éve dolgozhat képviselőként a budakörnyéki emberek bizalmából. Ez idő alatt pedig hatvanmilliárd forint fejlesztési forrás érkezett a körzetbe, és nyolcszázmillió forint a helyi közösségeknek, a néptáncosoknak, az önkéntes tűzoltóknak, a faluszépítőknek, vallási, nemzetiségi közösségeknek, sportolóknak. Még 2,5 milliárd forintot szeretne szerezni fejlesztésekre és nyolcvanmillió forintot a közösségeknek.

Emellett szóvivőként segítem Orbán Viktor munkáját, és azért dolgozom, hogy Magyarország egy békés és biztonságos hely maradjon. Döntsd el, kit akarsz képviselőnek! Holnap, csütörtökön Budakalászon tartok nyílt fórumot 19 órától a Kós Károly Művelődési Házban. Mindenkit szeretettel várok!

– zárta gondolatait Menczer Tamás.