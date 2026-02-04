menczer tamáskapitány istvánbrüsszel

A Tiszához érkező Shell-vezetők Brüsszelt és az energiacégeket képviselik

Kapitány Istvánt és Bujdosó Andreát is Brüsszel irányítja, hogy segítségükkel leválassza Magyarországot az orosz olajról és földgázról, ami után ezer forintos üzemanyagár és háromszoros rezsiár jönne.

Vajon véletlen, hogy a Tisza Pártban egyszerre jelennek meg a Shell vezetői? – tette fel a kérdést közösségi oldalán Menczer Tamás. A kommunikációs igazgató emlékeztet, Kapitány István a globális alelnök volt, Bujdosó Andrea pedig a magyarországi vezető, ráadásul Kapitány a mai napig igazgatósági tag két olyan cégben, amely tulajdonosa a németországi Shell.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója

Ezek az emberek lobbisták. Kijáró emberek. Ahogy Orbán Anita is, aki szintén nyugati energiacégekben volt vezető

 – tette hozzá a politikus.

Menczer Tamás úgy véli, nem véletlen, hogy egyszerre és egy időben jelentek meg a Tisza Pártnál, mert őket Brüsszel ejtőernyőzte ide. A feladatuk pedig világos, végrehajtani a brüsszeli parancsot, és üzletet csinálni a nagy nyugati energiacégeknek.

Nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek, ezért akarják levágni Magyarországot az orosz olajról és földgázról, és ezért akarják eltörölni a rezsicsökkentést is, ami után jön az ezer forintos üzemanyagár és a háromszoros rezsi

 – magyarázta a kommunikációs igazgató.

Bejegyzésében Menczer Tamás Bujdosó Andreáról, a Pest 3-as választókörzeti ellenfeléről azt írja, minden nap kiderül, hogy semmit nem tud a körzetről, semmit nem tud a településekről, az emberekről, és semmit nem is tud tenni értük. Úgy közlekedik, mint egy előkelő idegen. Hozzátette: a Tisza számára Budakörnyéke nem, csak a brüsszeli parancs a fontos, valamint Ukrajna és a háború támogatása, finanszírozása. 

A politikus megtiszteltetésnek tartja, hogy négy éve dolgozhat képviselőként a budakörnyéki emberek bizalmából. Ez idő alatt pedig hatvanmilliárd forint fejlesztési forrás érkezett a körzetbe, és nyolcszázmillió forint a helyi közösségeknek, a néptáncosoknak, az önkéntes tűzoltóknak, a faluszépítőknek, vallási, nemzetiségi közösségeknek, sportolóknak. Még 2,5 milliárd forintot szeretne szerezni fejlesztésekre és nyolcvanmillió forintot a közösségeknek. 

Emellett szóvivőként segítem Orbán Viktor munkáját, és azért dolgozom, hogy Magyarország egy békés és biztonságos hely maradjon. Döntsd el, kit akarsz képviselőnek! Holnap, csütörtökön Budakalászon tartok nyílt fórumot 19 órától a Kós Károly Művelődési Házban. Mindenkit szeretettel várok!

 – zárta gondolatait Menczer Tamás. 

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)


