Zsarnokság jön: figyelmeztetés érkezett Magyar Péter ügyében

Rod Dreher amerikai konzervatív író és szerkesztő arra figyelmeztetett: ha Magyar Péter tavasszal hatalomra kerülne, akkor a demokrácia védelmére hivatkozó zsarnokság korszaka kezdődne Magyarországon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 12:08
Magyar Péter (Fotó: AFP)
Súlyos dologra figyelmeztetett Rod Dreher amerikai konzervatív író és szerkesztő az X-en – írja az Origo.

Magyar Péter kapcsán fontos figyelmeztetés fogalmazott meg Rod Dreher (Fotó: AFP)

Remélem, hogy a magyar választók megértik: ha az ellenzéki vezető, Magyar Péter tavasszal hatalomra kerül, akkor a magyarok – akik most szabadon élhetnek a véleménynyilvánítás jogával, és bármit elmondhatnak a kormányról és annak szövetségeseiről – egészen biztosan zsarnoksággal szembesülnek majd, amelyet a »demokrácia védelmére« hivatkozva kényszerítenének rájuk

– osztotta meg véleményét.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

