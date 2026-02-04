Zsarnokság jön: figyelmeztetés érkezett Magyar Péter ügyében

Remélem, hogy a magyar választók megértik: ha az ellenzéki vezető, Magyar Péter tavasszal hatalomra kerül, akkor a magyarok – akik most szabadon élhetnek a véleménynyilvánítás jogával, és bármit elmondhatnak a kormányról és annak szövetségeseiről – egészen biztosan zsarnoksággal szembesülnek majd, amelyet a »demokrácia védelmére« hivatkozva kényszerítenének rájuk