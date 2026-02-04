Súlyos dologra figyelmeztetett Rod Dreher amerikai konzervatív író és szerkesztő az X-en – írja az Origo.
Zsarnokság jön: figyelmeztetés érkezett Magyar Péter ügyében
Rod Dreher amerikai konzervatív író és szerkesztő arra figyelmeztetett: ha Magyar Péter tavasszal hatalomra kerülne, akkor a demokrácia védelmére hivatkozó zsarnokság korszaka kezdődne Magyarországon.
Remélem, hogy a magyar választók megértik: ha az ellenzéki vezető, Magyar Péter tavasszal hatalomra kerül, akkor a magyarok – akik most szabadon élhetnek a véleménynyilvánítás jogával, és bármit elmondhatnak a kormányról és annak szövetségeseiről – egészen biztosan zsarnoksággal szembesülnek majd, amelyet a »demokrácia védelmére« hivatkozva kényszerítenének rájuk
– osztotta meg véleményét.
További Külföld híreink
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
„Szlava Ukraini”: A NATO-főtitkár így kötelezte el magát Ukrajna mellett + videó
„Szlava Ukraini” mondta Mark Rutte.
Dömötör Csaba: Zárt ajtók mögött erőltetné át Brüsszel a Mercosur-megállapodást
„Április 12-én tudjuk ezt megakadályozni.”
Deák Dániel: Az ukrajnai háború nem csupán külpolitika, hanem megélhetési válság Európában
Óriási teher Európának, miközben Ukrajnában virágzik a korrupció.
Imaszőnyegek a rácsok mögött: az osztrák állam látja el a muszlim fogvatartottakat
A vallás szabad gyakorlását a börtönben is biztosítani kell.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
„Szlava Ukraini”: A NATO-főtitkár így kötelezte el magát Ukrajna mellett + videó
„Szlava Ukraini” mondta Mark Rutte.
Dömötör Csaba: Zárt ajtók mögött erőltetné át Brüsszel a Mercosur-megállapodást
„Április 12-én tudjuk ezt megakadályozni.”
Deák Dániel: Az ukrajnai háború nem csupán külpolitika, hanem megélhetési válság Európában
Óriási teher Európának, miközben Ukrajnában virágzik a korrupció.
Imaszőnyegek a rácsok mögött: az osztrák állam látja el a muszlim fogvatartottakat
A vallás szabad gyakorlását a börtönben is biztosítani kell.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!