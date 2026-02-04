Menczer Tamás: „Bábfigurák vagytok, Peti!”

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kemény hangvételű bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán . „Hallom az este arról hazudtál, hogy a ti programotok 140 oldalas lesz és készül. Nem úgy van az, Peti!” – írta Menczer Tamás.
Hozzátette:
„A ti programotok 600 oldal és kész van, a korábbi embered, Csercsa Balázs is elmondta. Konvergenciaprogramnak hívjátok, magyarul megszorítócsomag.”
Menczer Tamás rámutatott: a Tisza Párt mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez. „Kifelé, az embereknek hazudsz, átvered őket, de valójában ha a Tisza nyer, jön a Tisza-adó, a vagyonadó, eltörlitek a családtámogatásokat, az édesanyák adómentességét, a 13. és a 14. havi nyugdíjat.”
A kommunikációs igazgató emlékeztetett a tiszás programíró, Tarr Zoltán kijelentésére, miszerint ha mindent elmondanának, akkor elbuknának, valamint arra is, hogy Magyar brüsszeli főnöke, Manfred Weber világossá tette: az Európai Néppártban mindenki, így a Tisza is ukránpárti.
Ezért támogatjátok Ukrajna uniós tagságát, ami – és ezt meg te mondtad el – a kormányprogramotok része, hiszen még szavazást is csináltatok, és a tiszások 58 százaléka ezt támogatja
– idézte fel.
„Támogatjátok és finanszíroznátok a háborút, »egy pici szuverenitásról« bármikor lemondasz Weber, Brüsszel és Ukrajna javára”
– fogalmazott a politikus, majd hozzátette: Magyar Péter pártja minden háborúpárti brüsszeli döntést megszavazott.
Menczer Tamás ironikusan megjegyezte, micsoda véletlen az, hogy „ a Tisza tele van bankárokkal, multik, nyugati energiacégek vezetőivel”, akiket Brüsszelből delegáltak.
Ti kit képviseltek, Peti? Jó, nem kell válaszolni, a kérdés költői volt, mindenki látja az igazságot. Eltörölnétek a rezsicsökkentést, elvágnátok az orosz olajat és földgázt, aztán a magyar emberek ezer forintot fizetnének a benzinért, háromszoros árat a rezsiért, de a Shell, ahonnan Kapitány István és Bujdosó Andrea érkezett, jól járna, és Orbán Anita korábbi cégei sem panaszkodnának
– sorolta Menczer Tamás, aki posztját azzal zrta, hogy Magyar Péter és pártja soha nem mondana ellent Brüsszelnek.
