Menczer Tamás: „Bábfigurák vagytok, Peti!”

A tagadás ellenére a Brüsszel érdekeit szolgáló Tisza Pártnak valójában már hatszázoldalas programja van, ezt a pártól kiugrott Csercsa Balázs is megerősítette. – Magyar Péter félrevezeti a híveit – mutatott rá Menczer Tamás, aki a Tisza elnökének újabb hazugságára reagált.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 7:55
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kemény hangvételű bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán . „Hallom az este arról hazudtál, hogy a ti programotok 140 oldalas lesz és készül. Nem úgy van az, Peti!” – írta Menczer Tamás. 

Zsámbék, 2026. január 21. Menczer Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Medicontur Orvostechnikai Kft. beruházásának bejelentésén Zsámbékon 2026. január 21-én. A hazai tulajdonú, mesterséges szemlencséket gyártó cég három fejlesztési projektet hajt végre csaknem nyolcmilliárd forint értékben, amihez az állam 2,9 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve hatvan új munkahely létrehozását. MTI/Máthé Zoltán
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója  Fotó: Máthé Zoltán / MTI 

Hozzátette: 

„A ti programotok 600 oldal és kész van, a korábbi embered, Csercsa Balázs is elmondta. Konvergenciaprogramnak hívjátok, magyarul megszorítócsomag.”

Menczer Tamás rámutatott: a Tisza Párt mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez. „Kifelé, az embereknek hazudsz, átvered őket, de valójában ha a Tisza nyer, jön a Tisza-adó, a vagyonadó, eltörlitek a családtámogatásokat, az édesanyák adómentességét, a 13. és a 14. havi nyugdíjat.”

A kommunikációs igazgató emlékeztetett a tiszás programíró, Tarr Zoltán kijelentésére, miszerint ha mindent elmondanának, akkor elbuknának, valamint arra is, hogy Magyar brüsszeli főnöke, Manfred Weber világossá tette: az Európai Néppártban mindenki, így a Tisza is ukránpárti. 

Ezért támogatjátok Ukrajna uniós tagságát, ami – és ezt meg te mondtad el – a kormányprogramotok része, hiszen még szavazást is csináltatok, és a tiszások 58 százaléka ezt támogatja

– idézte fel. 

„Támogatjátok és finanszíroznátok a háborút, »egy pici szuverenitásról« bármikor lemondasz Weber, Brüsszel és Ukrajna javára”

 – fogalmazott a politikus, majd hozzátette: Magyar Péter pártja minden háborúpárti brüsszeli döntést megszavazott.

Menczer Tamás ironikusan megjegyezte, micsoda véletlen az, hogy „ a Tisza tele van bankárokkal, multik, nyugati energiacégek vezetőivel”, akiket Brüsszelből delegáltak. 

Ti kit képviseltek, Peti? Jó, nem kell válaszolni, a kérdés költői volt, mindenki látja az igazságot. Eltörölnétek a rezsicsökkentést, elvágnátok az orosz olajat és földgázt, aztán a magyar emberek ezer forintot fizetnének a benzinért, háromszoros árat a rezsiért, de a Shell, ahonnan Kapitány István és Bujdosó Andrea érkezett, jól járna, és Orbán Anita korábbi cégei sem panaszkodnának

– sorolta Menczer Tamás, aki posztját azzal zrta, hogy Magyar Péter és pártja soha nem mondana ellent Brüsszelnek. 

„Bábfigurák vagytok, Peti. Soha nem tudtok nemet mondani Brüsszelnek. A pénzt elvennétek a magyar emberektől, és odaadnátok Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak és az energiacégeknek. Tönkretennétek az országot. De ehhez nekünk is lesz néhány szavunk! Magyarországot tőled és a gazdáidtól meg fogjuk védeni” – jelentette ki. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

