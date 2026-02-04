Pócs János: alvilági maffiabűnözők támogatják a Tisza Pártot

Alvilági maffiabűnözők támogatják a Tisza Pártot – mondta a gyöngyösi Lázárinfón történt balhézás után az esetnek utánajáró Pócs János fideszes országgyűlési képviselő kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.

Provokálók Gyöngyösön, a Lázárinfón

A házigazda Törőcsik Zsolt a műsor elején közölte: fenyegetésbe és fizikai agresszióba torkollott az az ügy, amely Lázár János gyöngyösi fóruma után indult. E fórumot ugyanis beszámolók szerint fizetett aktivisták zavarták meg. Az esetnek utánajáró Pócs János képviselőt megfenyegették, egy neki nyilatkozó, a rendzavarásban résztvevő férfit pedig megvertek.

Törőcsik Zsolt megjegyezte: egy vitát szerettek volna az ügy miatt, ezért meghívták az ügy kulcsszereplőjét, a – beszámolók szerint – a gyöngyösi zavargókat lefizető, a saját bevallása szerint a Tisza Pártot támogató, Magyar Péter elnökkel is fotózkodó Csík Miklóst. Erre azonban a Tisza sajtóosztálya csak annyit reagált, hogy „kamu meghívók helyett szedjék össze bátorságukat, és hívják be Magyar Péter pártelnököt másfél év után élő adásba”.

A házigazda közölte: a 48 percbe kétszer is hívták Magyar Pétert, de nem ment el, cserébe 2024 őszén egyszer bement a közmédiába, amikor eredendően nem is őt hívták, továbbá Csuhaj Ildikó élő beszélgetésébe is többször hívták hiába, míg a Tisza Párt politikusait a 48 percbe 5, az M1 más műsoraiba 25 alkalommal hívták. de egyedül a pártot elhagyó Csercsa Balázs vállalta a szereplést.

Pócs János ezzel kapcsolatban azt mondta, ő meggyőződésből érkezett, míg Csík Miklós valószínűleg kevesellte azt a „20 ezer forint plusz benzinpénzt”, amit a Tisza Párt kínált „lázításra és hőbörgésre” – utalt a gyöngyösi zavargásokra. Annak kapcsán, hogy Csík Miklós egy videofelvétel szerint megfenyegette őt, miszerint „50 emberével tesz rendet”, Pócs János közölte: nemcsak erről beszélt a tiszás aktivista, hanem azt is mondta, hogy járt a képviselőnél, és „felmérte a terepet”.

A műsorban bemutattak egy videót, amely szerint Tarnazsadányban brutális támadás érte vascsővel és fegyverekkel a képviselőnek nyilatkozó férfit és családját.