A tiszás Kapitány István jelenleg is a globális olajlobbi érdekeltségeinél dolgozik

A Shell németországi vállalata által tulajdonolt két cégben is igazgatósági tag a mai napig Kapitány István. Ráadásul a Deutsche Shell Holding regisztrált lobbicég Németországban, amely a kormányzati döntésekre is hatást gyakorolhat. Kapitány tehát lényegében a német olajlobbi érdekeltségeinél dolgozik, ami annak fényében nem elhanyagolható mozzanat, hogy az üzletember nem is olyan régen arról beszélt: Magyarországnak le kell válnia az orosz olajról.

2026. 02. 04. 4:49
A nyilvánosságban eddig múlt időben beszéltek arról, hogy Kapitány István a nemzetközi nagytőke, azon belül is az egyik meghatározó olajvállalat kötelékében futott be figyelemre méltó karriert. A Tisza Párt gazdasági és energetikai vezetője a Shell globális ügyvezető-alelnöki posztját töltötte be 2024-ig, amikor is távozott a cégtől. Legalábbis eddig így lehetett tudni. Az üzletember azonban nem szakított teljesen az olajóriással, a nemzetközi cégadatbázisok szerint ugyanis Kapitány Istvánnak továbbra is van pozíciója két vállalatnál is, amelyek a Shell érdekeltségi körébe tartoznak.

A németországi székhelyű FS Langenhagen Fuelling Services GbR, valamint a Tanklager-Gesellschaft Hannover-Langenhagen GbR igazgatósági tagja a mai napig Magyar Péter gazdaságpolitikusa. 

Előbbi cég az AFS Aviation Fuel Services GmbH hálózatához tartozó helyi egységként a Hannover–Langenhagen repülőtéren végzi a repülőgépek tankolását és az üzemanyag-tárolással, illetve logisztikával kapcsolatos szolgáltatásokat. A Tanklager lényegében ugyanezzel foglalkozik a hannoveri légikikötőben. Mindkét cégnek 50 százalékos tulajdonosa a Deutsche Shell Holding (DSH) GmbH, vagyis az olajvállalat németországi ága, amely regisztrált lobbiérdek-képviselőként működik a szövetségi köztársaságban.

Érdekesség, hogy Kapitány István a cégkivonatban angol lakcímmel rendelkezik. A Tisza szakértője egyébként 2024. június 30-ig a DSH felügyelőbizottságának elnöke volt. Ezt a tisztséget a Shell nemzetközi szervezetében betöltött vezetői pozíciója mellett látta el. A lobbiregiszterben szerepel a Shell németországi holding-cégének vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámoló is a 2024-es üzleti évről. Az adatok szerint a cég mérlege összességében nagy eszközértéket mutatott, de jelentős veszteséget is felhalmozott, és a források között magas volt a kötelezettség.

Ennél is sokatmondóbb annak összegzése, hogy mit is jelent a regisztrált lobbiérdek-képviselet Németországban. A Német Szövetségi Parlament, a Bundestag lobbiregisztere olyan nyilvánosan elérhető elektronikus nyilvántartás, amelyben személyek, vállalatok, szervezetek és más olyan szereplők találhatók, amelyek kapcsolatba lépnek a Bundestag vagy a szövetségi kormány tagjaival azzal a céllal, hogy közvetlenül vagy közvetve befolyásolják a döntéshozatali folyamatot.

Ez azt jelenti, hogy Kapitány István jelenleg is igazgatósági tagja két olyan vállalatnak, amelynek 50 százalékos tulajdonosa, a németországi Shell cég befolyással bír a német állam egyes gazdaságpolitikai, esetünkben energetikai döntéseire.

Ezek után kérdés, hogy Kapitány István hogyan képes összeegyeztetni az olajcég érdekeit a magyar emberékével. A felvetés már csak annak kapcsán is lényeges, hogy első megszólalásainak egyikében Kapitány azt fejtegette: hazánknak le kellene válnia az orosz kőolajról. Arról pedig már sok szó esett, hogy az orosz energia elhagyása nagyjából a végét jelentené a rezsicsökkentésnek.

Az ügy nem csak emiatt fontos. Kapitány és a globális nagytőke bensőséges viszonyára az új tiszás szakértőt bemutató cikkünkben már kitértünk. Abban az írásunkban megemlítettük azt is, hogy Kapitány egy alkalommal magasztalta a globális nagytőke egyik magyarországi emberét, Bajnai Gordont. A volt baloldali miniszterelnököt egyébként nem más, mint egyik „régi harcostársa” jellemezte így egy hangfelvételen. Igaz Gansperger Gyula itt nem állt meg: Bajnait a Soros-birodalom emberének is titulálta a Városháza-gate egyik 2021-es hanganyagán.

 

               
       
       
       

