Ursula von der Leyen mögé bújt Tarr Zoltán, elárulta a magyar diákokat

Miközben a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora, Gyuricza Csaba jelezte: addig nem kerül ki uniós zászló az intézményre, amíg magyar hallgatók ki vannak zárva az Erasmus+-ból, addig Tarr Zoltán inkább a kormányt bírálta. Hankó Balázs erre a közösségi oldalán reagált, azt állítva, hogy a Tisza Párt politikusai az Európai Néppárt frakcióvezetője, Manfred Weber érdekeit képviselik, és felhívta a figyelmet: hat magyar egyetem már jogi lépéseket tett Brüsszellel szemben – olvasható a Hír TV oldalán.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. Forrás: Facebook

Hankó Balázs élesen bírálta Tarr Zoltánt, a Tisza Párt EP-képviselőjét, amiért szerinte nem az Erasmus-ügy megoldásán dolgozik, hanem elhallgattatná a vitát. A miniszter hangsúlyozta:

az egyetemi autonómia nem az intézmények kiszolgáltatottságát jelenti, hanem azt, hogy az állam támogatja őket, miközben nem szól bele a döntéseikbe.

Hankó Balázs szerint Tarr inkább Manfred Weber és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének álláspontját védi, miközben hat magyar egyetem már pert indított Brüsszellel szemben. A tárcavezető úgy fogalmazott: a cél továbbra is az, hogy a fiatalok versenyképes tudást és biztos jövőt kapjanak.

Hankó Balázs szerint

Tarr Zoltán és a Tisza Párt már megállapodott a brüsszeli elittel: a miniszter úgy látja, céljuk a magyar egyetemek kiszolgáltatása és olyan szabályok bevezetése, amelyek ellehetetlenítik a nemzeti elkötelezettségű vezetőket.

Hankó Balázs ezzel szemben kiemelte: míg Gyuricza Csaba rektor a hallgatók mellett áll ki, addig a Tisza politikai csatatérré tenné a felsőoktatást. A tárcavezető hangsúlyozta:

az elmúlt évek átalakításai eredményesek voltak, a magyar tudomány erősödik – függetlenül a brüsszeli kritikáktól.

Mint ismert, Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora bejelentette, hogy a diszkrimináció és a magyar egyetemek Erasmus+-, illetve Horizon-programból történő kizárása miatt úgy döntöttek, hogy az európai uniós zászlót eltávolítják az egyetem területéről – számolt be korábban a Hír TV.

Borítókép: Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője (Fotó: MTI)