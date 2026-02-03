Rendkívüli

Eldőlt: börtönben marad Gyárfás Tamás

csercsa balázsTisza PártOrbán ViktorKéri LászlóMagyar Péter

Az igazság mindig kiderül, ez alól a Tisza Párt sem kivétel + videó

A Magyar Péter vezette párt valós terveit elkotyogó szakértők és a Tisza valós szándékait leleplező volt tiszás, Csercsa Balázs is feltűnik abban a videós összeállításban, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök tett közzé a közösségi oldalán. „Az igazság mindig kiderül. Ez alól a Tisza Párt sem kivétel” – kommentálta az elhangzottakat a kormányfő.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 03. 13:38
„Az igazság mindig kiderül, ez alól a Tisza Párt sem kivétel” – ezzel a kommentárral tett közzé egy videós összeállítást a Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. 

Jártál már úgy, hogy valakinek nagyon akartál hinni, de folyamatosan átvert? – hangzik el a kérdés, amire választ ad Magyar Péter és az elhíresült  kijelentése, miszerint „úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor adókat emelsz”.

Tudjátok, a rezsicsökkentés is egy humbug

– hangoztatta a Tisza vezére. 

Megszólal a videóban a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője is, aki egyértelműen leleplezte a tiszás terveket, és megerősítette, hogy a baloldali megszorítócsomag valóban létezik. 

„A párt céljai, valós céljai azok eltérnek attól, amiket kifelé kommunikálnak”

– jelenti ki Csercsa Balázs

Nem marad ki Tarr Zoltán ominózus kijelentése sem, miszerint „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, valamint Dálnoki Áron sem, aki a progresszív adózás mellett kardoskodott. Megszólal Kéri László is, aki arról beszél, hogy Magyarország nem fog tud kimaradni a háborúból. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)


