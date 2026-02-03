Az igazság mindig kiderül, ez alól a Tisza Párt sem kivétel + videó

„Az igazság mindig kiderül, ez alól a Tisza Párt sem kivétel” – ezzel a kommentárral tett közzé egy videós összeállítást a Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
Jártál már úgy, hogy valakinek nagyon akartál hinni, de folyamatosan átvert? – hangzik el a kérdés, amire választ ad Magyar Péter és az elhíresült kijelentése, miszerint „úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor adókat emelsz”.
Tudjátok, a rezsicsökkentés is egy humbug
– hangoztatta a Tisza vezére.
Megszólal a videóban a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője is, aki egyértelműen leleplezte a tiszás terveket, és megerősítette, hogy a baloldali megszorítócsomag valóban létezik.
„A párt céljai, valós céljai azok eltérnek attól, amiket kifelé kommunikálnak”
– jelenti ki Csercsa Balázs.
Nem marad ki Tarr Zoltán ominózus kijelentése sem, miszerint „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, valamint Dálnoki Áron sem, aki a progresszív adózás mellett kardoskodott. Megszólal Kéri László is, aki arról beszél, hogy Magyarország nem fog tud kimaradni a háborúból.
