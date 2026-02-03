Csercsa Balázs: A Tisza Párt mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez

Legelőször azt vettem észre, hogy Magyar Péter kihasználja a közösségét. Szerveződött egy nagyon szép, hazáját szerető közösség, de a párt kihasználja a közösséget – emlékezett vissza Csercsa Balázs az M1 műsorában, amikor arról kérdezték, mi volt az első olyan pont, amikor azt érezte, valami nem stimmel Magyar Péter körül.

Csercsa Balázs: A Tisza megszorító csomagja valós, a pártban keringő dokumentum (Fotó: Képernyőfotó)

A Tisza Párt egykori egyházügyi munkacsoportjának vezetője januárban jelentette be, hogy kilép a Tisza Pártból, és önkéntesként sem vesz részt a párt munkájában. Akkor úgy fogalmazott, nem értett egyet a Tisza Párt céljaival és módszereivel. A történész, bibliakutató akkor azt írta:

Úgy tűnik, a politikában a nevek változhatnak, de a célok és a módszerek nem.

Később aztán arról nyilatkozott, hogy Magyar Péterék kétszínű politikát folytatnak.

Csercsa Balázs most arról beszélt, több Tisza-sziget tagjaként azt tapasztalta, semmilyen segítséget nem kapnak az önkéntesek, de ha jön a parancs, akkor azonnal el kell végezni a munkát, ingyen. Ezután egy konkrét esetet is elmondott Magyar Péterről, aminek a szemtanúja volt.

– Amikor Magyar Péter Esztergomban fórumot tartott, a végén elindult, beszállt az autójába, majd kicsapódott az autó ajtaja, kiviharzott Magyar Péter és mindenkivel ordenáré módon üvöltözni kezdett, nem találja a telefonját, és mindenki azonnal keresse meg a telefonját. Végül kiderült, a telefonját a székén hagyta, de még végezetül azt is szóvá tette, hogy nem kapta meg azt a tizennégy pizzát, amit rendelt magának – idézte fel, majd hozzátette, mindenkinek rosszul esett ez a fajta viselkedés, mindenki ismeri Magyar Péter hasonló kirohanásait, ám a szemébe már senki sem meri mondani, a háta mögött azonban mindenki nevet rajta.

A volt munkacsoport-vezető azt mondta, akik részt vesznek a szervezésben, gyakran találkoznak a pártelnök személyiségének árnyoldalával, és ez nem is tetszik nekik. – Ugyanígy a pártközpontban is mindenki ismeri Magyar Péter személyiségét, amellyel nagyon nehéz együttműködni, csakhogy a szemébe ezt senki nem meri megmondani, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy kormányváltást szeretnénk megvalósítani, és akkor erre a Tisza Párt lehet képes – fogalmazott.