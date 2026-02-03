Rendkívüli

Csercsa Balázs: A Tisza Párt mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez

A Tisza Párt úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez – mondta a Tiszából kiugrott szakértő. Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője kedden az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában arról is beszélt, a tiszások többsége kineveti és alkalmatlannak tartja az ország vezetésére Magyar Pétert.

Munkatársunktól
2026. 02. 03. 11:07
Legelőször azt vettem észre, hogy Magyar Péter kihasználja a közösségét. Szerveződött egy nagyon szép, hazáját szerető közösség, de a párt kihasználja a közösséget – emlékezett vissza Csercsa Balázs az M1 műsorában, amikor arról kérdezték, mi volt az első olyan pont, amikor azt érezte, valami nem stimmel Magyar Péter körül.

Cercsa Balázs
Csercsa Balázs: A Tisza megszorító csomagja valós, a pártban keringő dokumentum (Fotó: Képernyőfotó)

A Tisza Párt egykori egyházügyi munkacsoportjának vezetője januárban jelentette be, hogy kilép a Tisza Pártból, és önkéntesként sem vesz részt a párt munkájában. Akkor úgy fogalmazott, nem értett egyet a Tisza Párt céljaival és módszereivel. A történész, bibliakutató akkor azt írta: 

Úgy tűnik, a politikában a nevek változhatnak, de a célok és a módszerek nem.

Később aztán arról nyilatkozott, hogy Magyar Péterék kétszínű politikát folytatnak.

Csercsa Balázs most arról beszélt, több Tisza-sziget tagjaként azt tapasztalta, semmilyen segítséget nem kapnak az önkéntesek, de ha jön a parancs, akkor azonnal el kell végezni a munkát, ingyen. Ezután egy konkrét esetet is elmondott Magyar Péterről, aminek a szemtanúja volt.

– Amikor Magyar Péter Esztergomban fórumot tartott, a végén elindult, beszállt az autójába, majd kicsapódott az autó ajtaja, kiviharzott Magyar Péter és mindenkivel ordenáré módon üvöltözni kezdett, nem találja a telefonját, és mindenki azonnal keresse meg a telefonját. Végül kiderült, a telefonját a székén hagyta, de még végezetül azt is szóvá tette, hogy nem kapta meg azt a tizennégy pizzát, amit rendelt magának – idézte fel, majd hozzátette, mindenkinek rosszul esett ez a fajta viselkedés, mindenki ismeri Magyar Péter hasonló kirohanásait, ám a szemébe már senki sem meri mondani, a háta mögött azonban mindenki nevet rajta.

A volt munkacsoport-vezető azt mondta, akik részt vesznek a szervezésben, gyakran találkoznak a pártelnök személyiségének árnyoldalával, és ez nem is tetszik nekik. – Ugyanígy a pártközpontban is mindenki ismeri Magyar Péter személyiségét, amellyel nagyon nehéz együttműködni, csakhogy a szemébe ezt senki nem meri megmondani, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy kormányváltást szeretnénk megvalósítani, és akkor erre a Tisza Párt lehet képes – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy alkalmasnak tartják-e miniszterelnöknek, Csercsa úgy fogalmazott, 

sokakban felmerül ez a kérdés, folyamatosan, a többség pedig alkalmatlannak tartja az ország vezetésére, 

de úgy vélik, „nincs más választásuk”. – Én ezzel nem értek egyet, van az a pont, amikor azt kell mondani, hogy ezt már nem tudom elfogadni – vélekedett.

Csercsa Balázs: A Tisza megszorító csomagja valós

Azt Csercsa Balázs sem érti, miért vannak ilyen kevesen a pártban, szerinte egy nagy szakadék tátong a valódi szándék és a kommunikáltak között. A történész végzettségű volt tiszás vezető arra is kitért, létezik egy úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és eszközöket. Emellett pedig készül egy kampányprogram, amelyet az ígéretek ellenére még mindig nem mutattak be.

A korábban az Index által nyilvánosságra hozott hatszáz oldalas dokumentum kapcsán Csercsa Balázs felnevetett, majd aláhúzta, ez valós, a pártban keringő tanulmánygyűjtemény, ami alapján a kormányprogram is készül.

– Korábban Magyar Péter nem tagadta ezt a tanulmányt, sőt ő maga jelentette be még októberben ennek a pontjait – közölte Csercsa Balázs, aki elárulta azt is, a kilépését követően sokan megköszönték, köztük tiszások is, hogy ki mert állni, mert ők is ugyanazokat gondolják és tapasztalják, amit elmondott, és ők is gondolkodtak már azon, hogy érdemes-e ezt folytatni.

Úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit tervez.

Példaként elmondta, volt olyan fiatal magyar gazda, aki arról számolt be neki, azért nem mernek belevágni a méhészetbe, mert attól tartanak, ha Magyar Péter kerül hatalomra, az ukrán hamisított méz elárasztja majd a piacot. – Sajnos nem tudtam neki azt mondani, hogy ez nem lesz így – fűzte hozzá.

Megjegyezte, ő már korábban, a 2022-es választáson is a kormányváltásért dolgozott, amikor „Magyar Péter még bőven a Bálnában nevetgélt, táncikált, és helyeselt Orbán Viktornak”. – Nem én voltam az, aki munkahelyekért könyörgött NER-es cégeknek – vélekedett. 

Csercsa Balázs arra is kitért, a Magyar Péter által bejelentett, vele szemben indítani tervezett perrel kapcsolatban még nem érkezett hozzá semmiféle értesítés. Azt gondolja, hogy ez egy fenyegetés marad, hiszen azt Magyar Péter is nagyon jól tudja, hogy amit ő állított ezekben az interjúkban, az igaz.

