Magyar Péternek ettől felforr az agyvize: újra kitálalt a Tisza volt szakértője

A Tisza valódi céljai eltérnek a kommunikált üzenetektől, a közösséget pedig eszközként használják fel – erről beszélt az ATV-nek Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője.

A Tisza egykori szakértője szerint a Tisza közössége és a párt vezetése mára teljesen elszakadt egymástól Fotó: Képernyőfotó

Az egykori Tisza-szakértő szerint mára világossá vált: óriási szakadék húzódik a Tisza Párt szűk vezetése és a több ezres, jóhiszemű közösség között, amelyet a párt önös érdekeire használ fel, miközben a kifelé kommunikált célok nem fedik a valós szándékokat.

Más irányba halad a Tisza, mint amit a vezetés állít

Csercsa Balázs elmondta, azért csatlakozott a Tiszához, mert a rendszerváltás ügyének elkötelezettjeként Magyar Péter megjelenésében egy új lehetőséget látott. Mint fogalmazott, kezdetben „egy új szellőt, egy friss erőt” remélt, ám idővel csalódnia kellett.

Tapasztalatai szerint a párt nem abba az irányba halad, amit magáról állít, és ezt a problémát hónapokon keresztül jelezte a vezetésnek – eredménytelenül.

A volt tiszás szakértő szerint a Tisza közössége és a párt vezetése mára teljesen elszakadt egymástól. Miközben a közösséget hazájukat szerető, őszinte emberek alkotják, addig a párt vezetése mindössze néhány tucat főből áll, és nem partnerként, hanem munkaerőként tekint a támogatóira. Elmondása szerint a Tisza-szigetek koordinátorai és az aktív tagok rendszeresen kérnek segítséget, iránymutatást, visszacsatolást – válasz azonban nem érkezik.

Amikor munka van, akkor gyorsan megmondják, mit kell csinálni. Amikor kérdés vagy probléma van, akkor csend van

– fogalmazott, hozzátéve: ez nem egyedi eset, hanem rendszerszintű működés.

Magyar Péterék kihasználják az embereket

Véleménye szerint a párt kihasználja a közösség energiáját, kapcsolatait és tudását, miközben valódi beleszólást nem biztosít számukra.

Mint ismert, Csercsa Balázs, a Tiszából kiugrott szakértő először az Indexnek leleplezte Magyar Péterék terveit. Erre válaszul a pártvezér azonnal fenyegetőzésbe kezdett a volt emberével és a vele interjút készítő portállal szemben is.

Csercsa Balázs tájékoztatott:

Míg Magyar Péter állításai nem támaszthatók alá bizonyítékokkal, addig az ő kijelentései dokumentumokkal és konkrét tényekkel igazolhatók.

„Amit én mondok, azt tényekkel és dokumentumokkal is alá tudom támasztani” – hangsúlyozta. Hozzátette: éppen ezért nem tart attól, hogy a párt jogi lépéseket tesz vele szemben. Azt mondta, nem ártani akart a nyilvánossághoz fordulással, hanem figyelmeztetni akarja azokat, akik jóhiszeműen egy valódi rendszerváltás reményében csatlakoztak a Tiszához.