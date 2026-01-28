Fenyegetőzésbe kezdett Magyar Péter, miután volt szakértője leleplezte a Tisza terveit

Idegesen reagált Magyar Péter, miután egy korábbi szakértője az Indexnek leleplezte, hogy hatalomra kerülve mire készülne a Tisza Párt.

Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)

Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője a portálnak adott interjúban felhívta a figyelmet a kifelé kommunikált program, valamint a valós szándékok közötti ellentmondásokra.

Szembetűnő volt az a kapkodás, amely az elhíresült hatszáz oldalas dokumentum megjelenését követte

– fogalmazott.

Felidézte, a Tisza Párton belül is folyamatosak voltak a találgatások, hogy mi a helyzet ebben a kérdésben, azonban abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottak.

Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése. A konkrét dokumentum készítésében – mint minden más dokumentum esetében – sok neves közgazdász és szakértő vett részt, és mindenki a saját területéről tett hozzá gondolatokat

– emelte ki.

A cikk megjelenése után Magyar Péter a közösségi oldalán gyalázta és fenyegette az Indexet. A pártvezér azzal vádolta meg Csercsa Balázst, hogy sértődöttségből ugrott ki a Tisza Pártból, a volt szakértő állításait pedig propagandahazugságnak nevezte. Majd azzal támadta Csercsát, hogy az egyházügyi munkacsoportban folytatott munkája rengeteg kivetnivalót hagyott maga után.

Magyar szerint Csercsa országgyűlési képviselőnek jelentkezett, azonban úgy vélték, hogy alkalmatlan a feladatra, mert a Tisza álláspontjával teljesen ellentétes véleményt képviselt több fontos területen. Végül Magyar Péter azzal fenyegetőzött, hogy Csercsa Balázs és az Index ellen jogi lépéseket tesz.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)