Rendkívüli

Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

Magyar PéterSzentkirályi AlexandraTisza PártOrbán Viktor

A tiszások is látják, hogy ebből nem lesz kormányzás, menekülnek Magyar Pétertől + videó

Sorra hagyják el Magyar Péter pártjának süllyedő hajóját a tiszások – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint jó okuk van rá, hogy meneküljenek a pártvezértől.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 26. 17:18
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Facebook-oldalán reagált Szentkirályi Alexandra arra, hogy egyre többen hagyják el a Magyar Péter vezette Tisza Pártot. 

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője felidézte, hogy legutóbb Csercsa Balázs történész és bibliakutató jelentette be, hogy kilép a Tisza Pártból, ahol az egyházügyi munkacsoport vezetőjeként dolgozott. 

„A Tisza süllyedő hajóját sorra hagyják el saját embereik”

 – fogalmazott a politikus a posztjában. Hozzátette: a legutóbbi kilépés hátterében az áll, hogy Csercsa Balázs nem tud azonosulni a párt módszereivel.

Szentkirályi rámutatott: a párton belüli problémák mélyebben gyökereznek. Mint írta, azért döntenek egyre többen a távozás mellett, mert nem tudják elviselni Magyar Péter agresszív stílusát és a Tiszában működő parancsuralmi rendszert. 

Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében az aktuális politikai helyzetre is kitért. „Különösen most, a veszélyek korában egy erős és higgadt miniszterelnökre van szükség” – írta, majd úgy fogalmazott: „Ezért is Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!”

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyarország

Egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

És persze a háttérben ott dörzsölgeti mocskos mancsait a két főgazember: Ursula von den Leyen és Manfred Weber.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu