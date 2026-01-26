A tiszások is látják, hogy ebből nem lesz kormányzás, menekülnek Magyar Pétertől + videó

A Facebook-oldalán reagált Szentkirályi Alexandra arra, hogy egyre többen hagyják el a Magyar Péter vezette Tisza Pártot.
A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője felidézte, hogy legutóbb Csercsa Balázs történész és bibliakutató jelentette be, hogy kilép a Tisza Pártból, ahol az egyházügyi munkacsoport vezetőjeként dolgozott.
„A Tisza süllyedő hajóját sorra hagyják el saját embereik”
– fogalmazott a politikus a posztjában. Hozzátette: a legutóbbi kilépés hátterében az áll, hogy Csercsa Balázs nem tud azonosulni a párt módszereivel.
Szentkirályi rámutatott: a párton belüli problémák mélyebben gyökereznek. Mint írta, azért döntenek egyre többen a távozás mellett, mert nem tudják elviselni Magyar Péter agresszív stílusát és a Tiszában működő parancsuralmi rendszert.
Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében az aktuális politikai helyzetre is kitért. „Különösen most, a veszélyek korában egy erős és higgadt miniszterelnökre van szükség” – írta, majd úgy fogalmazott: „Ezért is Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!”
