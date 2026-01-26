Orbán Viktor miniszterelnök új bejegyzést osztott meg a Harcosok Klubjában a brüsszeli tervekről. Közölte, hogy ma elemzőnapot tart.
Ha a brüsszeli terveket megvalósítják, akkor tizenkét hónap múlva Európa háborúban áll majd
Orbán Viktor miniszterelnök új bejegyzésben figyelmeztetett arra, hogy Brüsszel háborús döntésre készül Ukrajna európai uniós csatlakozásával. A kormányfő élesen bírálta a brüsszeli terveket, bejelentette a nemzeti petíció elindítását, és hangsúlyozta a közelgő választás súlyát.
A csütörtökön kapott brüsszeli dokumentum teljes feldolgozásával töltöm a napot. Jönnek az elemzők és a szakértők. Súlyos dolog készülődik Brüsszelben. Eldöntötték, leírták. Brüsszel 2027-ben be akarja hozni Ukrajnát az EU-ba.
A kormányfő kitért rá, hogy 2027 már jövőre van és ha a brüsszeli terveket megvalósítják, akkor 12 hónap múlva Európa háborúban áll majd. Hangsúlyozta, hogy a fegyvernepperek és a hitelező bankárok állnak az európai politikusok mögött, és megint a kapzsi pénzéhség viszi háborúba és teszi tönkre Európát.
A Tisza körül is ezek gyülekeznek. Külföldiek zsoldjában álló bankárok, multifőnökök, londoni tanácsadók. Brüsszel hitelt vesz föl, és megsarcolja a tagállamokat. A 90 milliárd eurós hadikölcsön után 1500 milliárd dollárt akarnak adni Ukrajnának tíz évre. Felfoghatatlan összeg!
A miniszterelnök kiemelte, hogy most fontos egységet és erőt mutatni, ezért indul a nemzeti petíció:
- Nem a háború finanszírozására!
- Nem Ukrajna tízéves finanszírozására!
- Nem a rezsiárak emelésére!
Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!
– zárta a posztot Orbán Viktor, aki megüzente, hogy még 76 nap van hátra a választásokig.
Fotó: MTI
