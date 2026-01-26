Ha a brüsszeli terveket megvalósítják, akkor tizenkét hónap múlva Európa háborúban áll majd

A Tisza körül is ezek gyülekeznek. Külföldiek zsoldjában álló bankárok, multifőnökök, londoni tanácsadók. Brüsszel hitelt vesz föl, és megsarcolja a tagállamokat. A 90 milliárd eurós hadikölcsön után 1500 milliárd dollárt akarnak adni Ukrajnának tíz évre. Felfoghatatlan összeg!

A miniszterelnök kiemelte, hogy most fontos egységet és erőt mutatni, ezért indul a nemzeti petíció:

Nem a háború finanszírozására!

Nem Ukrajna tízéves finanszírozására!

Nem a rezsiárak emelésére!

Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!

– zárta a posztot Orbán Viktor, aki megüzente, hogy még 76 nap van hátra a választásokig.