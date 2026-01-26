A Tisza háborúpárti őrületre cserélné a békepárti, szuverén közpolitikánkat

Egyre nő a tét, és egyre többen szállnak be nyíltan a választási kampányba, de a múlt hét után mindenki tisztán láthat – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke (Forrás: Facebook)

Azok után, hogy a Tisza Párt nem szavazta meg Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének leváltását, majd bővült egy Shell-es menedzserrel, aki első interjújában elmondta, hogy ha ők jönnek, a rezsicsökkentésnek annyi, leigazolt egy, a Biden-féle demokratákhoz mélyen beépült hölgyet a Soros-szervezet és Bajnai Gordon mellől,

a Fidesz fővárosi elnöke szerint biztosak lehetünk benne, hogy a mostani békepárti, szuverén közpolitikánkat a Tisza brüsszeli háborúpárti őrületre cserélné.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és külügyminisztere is nyíltan fenyegetni kezdték a magyarokat, mindent bevetnek, hogy megbuktassák a háborúellenes, nemzeti kormányt, és egy brüsszeli, ukránbarát kormány segítse őket, mert látják, hogy a magyarok továbbra sem hajlandóak meghalni Ukrajnáért és minden pénzüket Kijevnek adni – foglalta össze Szentkirályi Alexandra, aki arra is emlékeztetett, hogy a szombati sokadik sikeres és telt házas háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor bemutatta a kormány által indított nemzeti petíciót Brüsszel és az ukránok terve ellen, miszerint minden magyar családnak milliókat kellene adnia Zelenszkijéknek.

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője bejelentette: a 2022-es választást legpontosabban megjósló cég szerint már 10 százalékkal vezet a Fidesz a Tisza előtt, a Tisza egy kiszivárgott belső mérése szerint pedig Kaposváron 15 százalékkal vezet a Fidesz jelöltje, és a négy évvel ezelőtti eredményt hozhatja.

Alakulunk tehát: egyre többen vagyunk, egyre erősebbek vagyunk, de a munka nagyja még csak most jön. Április 12-én a Fidesz a biztos választás

– zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.