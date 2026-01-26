orbán vikorukrajnaminiszterelnökkaposvárfideszeurópabrüsszel

Orbán Viktor: Nagy dolgokra készülünk

Ki akarunk és ki is fogunk maradni Brüsszel háborús terveiből. A magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni – szögezte le a miniszterelnök hétfő reggeli közösségi médiás bejegyzésében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 7:18
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Kaposváron is erőt mutattunk. Telt ház, több ezer lelkes támogató, fantasztikus hangulat” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök  a szombati háborúellenes gyűlés kaposvári állomására emlékezve.

Orbán Vikor úgy fogalmazott, kell is az erő, mert nagy dolgokra készül. 

Ki akarunk és ki is fogunk maradni Brüsszel háborús terveiből. A magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni. 

Hangsúlyozta, helyette „megcsináltuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját. Bővítettük a családi adókedvezményeket. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. A rezsicsökkentést nemcsak megvédtük, de ki is terjesztjük a januári rezsistoppal”.

Azért fogunk győzni idén áprilisban, mert minderre csak mi vagyunk képesek. És azért, mert aki ránk szavaz, biztosan jól jár.

– szögezte le a miniszterelnök, egyértelművé téve, hogy a Fidesz a biztos választás.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hortobágyi T. Cirill OSB
idezojelekvárszegi asztrik

Várszegi Asztrik 80 – a hűség és a megújulás szolgálatában

Hortobágyi T. Cirill OSB avatarja

Asztrik főapát vezetésével Pannonhalma valóban élő lelki és kulturális központtá vált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu