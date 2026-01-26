Orbán Viktor: Nagy dolgokra készülünk

„Kaposváron is erőt mutattunk. Telt ház, több ezer lelkes támogató, fantasztikus hangulat” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök a szombati háborúellenes gyűlés kaposvári állomására emlékezve.

Orbán Vikor úgy fogalmazott, kell is az erő, mert nagy dolgokra készül.

Ki akarunk és ki is fogunk maradni Brüsszel háborús terveiből. A magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni.

Hangsúlyozta, helyette „megcsináltuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját. Bővítettük a családi adókedvezményeket. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. A rezsicsökkentést nemcsak megvédtük, de ki is terjesztjük a januári rezsistoppal”.

Azért fogunk győzni idén áprilisban, mert minderre csak mi vagyunk képesek. És azért, mert aki ránk szavaz, biztosan jól jár.

– szögezte le a miniszterelnök, egyértelművé téve, hogy a Fidesz a biztos választás.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)