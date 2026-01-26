Ha Brüsszel felveszi 2027-ben Ukrajnát az unióba, akkor Európa 12 hónap múlva fejtetőig áll a háborúban + videó

A DPK kaposvári háborúellenes nagygyűlése előtt Gulyás Márton, a baloldali Partizán újságírója kérdezte Menczer Tamást Magyarországnak a Béketanácsban betöltött helyzetével kapcsolatban. A Fidesz kommunikációs igazgatója csattanós választ adott az álságos kérdésbe csomagolt állításra.

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök a Béketanács alapító okiratának aláírásán Davosban (Fotó:

MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Menczer Tamás válaszában leszögezte: Donald Trump, az Egyesült Államok elnökének személye jelenti az egyetlen reményt a békére. Hozzátette: ha az amerikai elnök mégsem járna sikerrel, és Brüsszel 2027-ben felvenné Ukrajnát az Európai Unióba, akkor Európa 12 hónap múlva fejtetőig állna a háborúban.

Mi a békét választjuk, az ellenfeleink itthon, meg Brüsszelben a háborút. Ebből lehet választani majd április 12-én

– zárta gondolatait Menczer Tamás.