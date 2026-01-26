Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi média felületén figyelmeztetett az ukrán kormány által megkezdett magyar választásokba való nyílt beavatkozásra.
Szijjártó Péter figyelmeztetett: az ukrán kormány arcátlan beavatkozásra készül
A külgazdasági és külügyminiszter markáns hangvételű kritikát fogalmazott meg az ukrán kormány lépéseit illetően. Szijjártó Péter szerint Kijev nyíltan beavatkozik a magyar választásokba, miközben Orbán Viktort szidalmazzák a Világgazdasági Fórumon. A politikus szerint ha a Tisza győz, megvalósulhat az, ami ellen a kormány eddig keményen harcolt: belerántják Magyarországot a háborúba.
Mától minőségileg új szakasza kezdődik a választásra való felkészülésnek. A hétvégén ugyanis az ukrán elnök és kormánya megkezdte nyílt, szégyentelen beavatkozását az áprilisi választásba
– figyelmeztetett Szijjártó Péter.
Az elnöküknek nem volt jobb dolga Davosban, mint Orbán Viktort szidni – végül is „mindössze” négy éve áll háborúban az országa… Aztán a külügyminisztere gyalázkodott egy „kulturáltat”: volt ott minden válogatás nélkül, Szálasi, pénzmosás és EU-csatlakozás… – sorolta a miniszter.
A Tisza Párt kijevi tagozata tehát beindult, nem titkolják: el akarják takarítani az útból a szuverén magyar nemzeti kormányt, mert a Tisza győzelme lenne az egyetlen lehetőség arra, hogy Magyarországot belehúzzák a háborújukba, a magyarok pénzét pedig elvigyék a korrupt rezsimjük működtetésére
– mutatott rá a politikus.
Április 12-e tétje tehát egyértelmű: béke és biztonság vagy háború, Magyarország vagy Ukrajna – összegezte a külügyminiszter.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
