Szijjártó Péter figyelmeztetett: az ukrán kormány arcátlan beavatkozásra készül

A külgazdasági és külügyminiszter markáns hangvételű kritikát fogalmazott meg az ukrán kormány lépéseit illetően. Szijjártó Péter szerint Kijev nyíltan beavatkozik a magyar választásokba, miközben Orbán Viktort szidalmazzák a Világgazdasági Fórumon. A politikus szerint ha a Tisza győz, megvalósulhat az, ami ellen a kormány eddig keményen harcolt: belerántják Magyarországot a háborúba.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 7:55
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: AFP
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi média felületén figyelmeztetett az ukrán kormány által megkezdett magyar választásokba való nyílt beavatkozásra.

Szijjártó Péter kritikával illette az ukrán kormányt
Szijjártó Péter kritikával illette az ukrán kormányt. Fotó: AFP

Mától minőségileg új szakasza kezdődik a választásra való felkészülésnek. A hétvégén ugyanis az ukrán elnök és kormánya megkezdte nyílt, szégyentelen beavatkozását az áprilisi választásba

– figyelmeztetett Szijjártó Péter

Az elnöküknek nem volt jobb dolga Davosban, mint Orbán Viktort szidni – végül is „mindössze” négy éve áll háborúban az országa… Aztán a külügyminisztere gyalázkodott egy „kulturáltat”: volt ott minden válogatás nélkül, Szálasi, pénzmosás és EU-csatlakozás… – sorolta a miniszter.

A Tisza Párt kijevi tagozata tehát beindult, nem titkolják: el akarják takarítani az útból a szuverén magyar nemzeti kormányt, mert a Tisza győzelme lenne az egyetlen lehetőség arra, hogy Magyarországot belehúzzák a háborújukba, a magyarok pénzét pedig elvigyék a korrupt rezsimjük működtetésére

 – mutatott rá a politikus. 
Április 12-e tétje tehát egyértelmű: béke és biztonság vagy háború, Magyarország vagy Ukrajna – összegezte a külügyminiszter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

