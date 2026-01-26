UkrajnaOroszországKrasznodari területorosz-ukrán háborúdróntámadás

Ukrán támadás miatt izzott az égbolt Oroszországban

A Krasznodrai határterületre és lakosságára folyamatos nyomás nehezedik, az immár rendszeressé váló drónfenyegetésnek köszönhetően. Ismét ukrán drónok csaptak le a régióra, melyek két vállalat területét érintették. A támadások fő célpontjai az olajfinomító egységek, bár több esetben a helyi civilek is gyakran támadások áldozatává váltak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 7:16
olajfinomító Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrán pilóta nélküli repülőeszközök támadták meg január 26-án éjszaka az oroszországi Krasznodari határterületen fekvő Szlavjanszk-na-Kubanyi városának olajfinomítóját. A közösségi oldalakon megjelent, helyiek által készített felvételek tanúsága szerint az égboltot erős fény világította be az ipari létesítmény környékén – számolt be cikkében az Origo.

Az orosz olajfinomítók rendszeres célpontjai az ukrán dróntámadásoknak
Az orosz olajfinomítók rendszeres célpontjai az ukrán dróntámadásoknak. Fotó: AFP

A régió az utóbbi időben az ukrán dróntámadások rendszeres célpontjává vált. 

A regionális operatív törzs tájékoztatása szerint a drónok roncsai két vállalat területén csapódtak be, ám az érintett objektumok jellegét nem hozták nyilvánosságra. A hatóságok közlése alapján egy személyt szállítottak kórházba, sérülései nem életveszélyesek. A keletkezett károk nagyságáról egyelőre nem adtak ki részletes információt.

A régióra folyamatos nyomás nehezedik az ukrán agresszió miatt

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a háború folytatódásának árát ismét a lakosság fizeti meg. Ukrán drónok csaptak le a krasznodari határterületen Oroszországban. Az akció során több olajfinomító kapott lángra, a jelentések halálos áldozatokról és majdnem tucatnyi sérült helyi lakosról számoltak be. A Kercsi-szoroson keresztül a megszállt Krímmel szomszédos Krasznodari régió így az ukrán hadműveletek visszatérő célpontjává vált.

Kijev tovább erősíti az orosz olaj- és gázinfrastruktúra elleni műveleteit, amelyek Moszkva egyik legfontosabb bevételi forrását érintik. Az előrejelzések szerint az orosz szövetségi költségvetés olaj- és gázadókból származó bevételei ebben a hónapban 46 százalékkal eshetnek vissza 2025 januárjához képest. Ezek a bevételek jelenleg a teljes szövetségi költségvetés körülbelül egynegyedét adják.

add-square Orosz–ukrán háború

Davosra figyelt a héten Európa, Magyarország a Béketanács alapító tagja lett – videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hortobágyi T. Cirill OSB
idezojelekvárszegi asztrik

Várszegi Asztrik 80 – a hűség és a megújulás szolgálatában

Hortobágyi T. Cirill OSB avatarja

Asztrik főapát vezetésével Pannonhalma valóban élő lelki és kulturális központtá vált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu