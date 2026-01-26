Ukrán pilóta nélküli repülőeszközök támadták meg január 26-án éjszaka az oroszországi Krasznodari határterületen fekvő Szlavjanszk-na-Kubanyi városának olajfinomítóját. A közösségi oldalakon megjelent, helyiek által készített felvételek tanúsága szerint az égboltot erős fény világította be az ipari létesítmény környékén – számolt be cikkében az Origo.
Ukrán támadás miatt izzott az égbolt Oroszországban
A Krasznodrai határterületre és lakosságára folyamatos nyomás nehezedik, az immár rendszeressé váló drónfenyegetésnek köszönhetően. Ismét ukrán drónok csaptak le a régióra, melyek két vállalat területét érintették. A támadások fő célpontjai az olajfinomító egységek, bár több esetben a helyi civilek is gyakran támadások áldozatává váltak.
A régió az utóbbi időben az ukrán dróntámadások rendszeres célpontjává vált.
A regionális operatív törzs tájékoztatása szerint a drónok roncsai két vállalat területén csapódtak be, ám az érintett objektumok jellegét nem hozták nyilvánosságra. A hatóságok közlése alapján egy személyt szállítottak kórházba, sérülései nem életveszélyesek. A keletkezett károk nagyságáról egyelőre nem adtak ki részletes információt.
A régióra folyamatos nyomás nehezedik az ukrán agresszió miatt
Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a háború folytatódásának árát ismét a lakosság fizeti meg. Ukrán drónok csaptak le a krasznodari határterületen Oroszországban. Az akció során több olajfinomító kapott lángra, a jelentések halálos áldozatokról és majdnem tucatnyi sérült helyi lakosról számoltak be. A Kercsi-szoroson keresztül a megszállt Krímmel szomszédos Krasznodari régió így az ukrán hadműveletek visszatérő célpontjává vált.
Kijev tovább erősíti az orosz olaj- és gázinfrastruktúra elleni műveleteit, amelyek Moszkva egyik legfontosabb bevételi forrását érintik. Az előrejelzések szerint az orosz szövetségi költségvetés olaj- és gázadókból származó bevételei ebben a hónapban 46 százalékkal eshetnek vissza 2025 januárjához képest. Ezek a bevételek jelenleg a teljes szövetségi költségvetés körülbelül egynegyedét adják.
