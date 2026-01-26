Ukrán támadás miatt izzott az égbolt Oroszországban

A régió az utóbbi időben az ukrán dróntámadások rendszeres célpontjává vált.

A regionális operatív törzs tájékoztatása szerint a drónok roncsai két vállalat területén csapódtak be, ám az érintett objektumok jellegét nem hozták nyilvánosságra. A hatóságok közlése alapján egy személyt szállítottak kórházba, sérülései nem életveszélyesek. A keletkezett károk nagyságáról egyelőre nem adtak ki részletes információt.

A régióra folyamatos nyomás nehezedik az ukrán agresszió miatt

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a háború folytatódásának árát ismét a lakosság fizeti meg. Ukrán drónok csaptak le a krasznodari határterületen Oroszországban. Az akció során több olajfinomító kapott lángra, a jelentések halálos áldozatokról és majdnem tucatnyi sérült helyi lakosról számoltak be. A Kercsi-szoroson keresztül a megszállt Krímmel szomszédos Krasznodari régió így az ukrán hadműveletek visszatérő célpontjává vált.