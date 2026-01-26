Amerika romba döntötte Kína terveit?

Kína az elmúlt években jelentős befolyást épített ki a térségben: fejlesztési hitelekkel és infrastrukturális beruházásokkal támogatta több ország döntését, hogy feladják Tajvan elismerését, miközben nagy mennyiségű nyersanyagot és energiát szerzett be a régióból. Venezuela volt Kína legfontosabb partnere, amely különleges diplomáciai státust élvezett Pekingben – írja a The Wall Street Journal.

A Maduro elleni amerikai akció után azonban a kínai vezetés kénytelen újragondolni stratégiáját. A belső vitákban egyre inkább az a megközelítés jelenik meg, hogy ha az Egyesült Államok világosan kijelöli saját befolyási övezetét a nyugati féltekén, akkor Kína hasonló hozzáállást várhat el a Tajvani-szoros térségében.

Bár ez nem jelent közvetlen katonai lépést Tajvan ellen, a kínai vezetés szerint az amerikai fellépés erősíti a saját „alapérdekeinek” védelmét.