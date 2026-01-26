Az Egyesült Államok Maduro elleni fellépése alapjaiban formálta át Latin-Amerika geopolitikai helyzetét, miközben Kína szorult helyzetbe került.
Amerika romba döntötte Kína terveit?
Az Egyesült Államok Maduro eltávolítására irányuló akciója alapjaiban rendezte át Latin-Amerika politikai térképét, és Kínát váratlan helyzetbe hozta. Peking évek óta építette befolyását a térségben, most azonban kénytelen újragondolni terveit, miközben Washington gyorsan megerősíti saját pozícióit Venezuela olajiparában és a régióban.
Kína az elmúlt években jelentős befolyást épített ki a térségben: fejlesztési hitelekkel és infrastrukturális beruházásokkal támogatta több ország döntését, hogy feladják Tajvan elismerését, miközben nagy mennyiségű nyersanyagot és energiát szerzett be a régióból. Venezuela volt Kína legfontosabb partnere, amely különleges diplomáciai státust élvezett Pekingben – írja a The Wall Street Journal.
A Maduro elleni amerikai akció után azonban a kínai vezetés kénytelen újragondolni stratégiáját. A belső vitákban egyre inkább az a megközelítés jelenik meg, hogy ha az Egyesült Államok világosan kijelöli saját befolyási övezetét a nyugati féltekén, akkor Kína hasonló hozzáállást várhat el a Tajvani-szoros térségében.
Bár ez nem jelent közvetlen katonai lépést Tajvan ellen, a kínai vezetés szerint az amerikai fellépés erősíti a saját „alapérdekeinek” védelmét.
A venezuelai helyzet romlását Kína már korábban érzékelte: Mexikó jelentős vámokat vetett ki a kínai elektromos autókra, Panama kilépett az Övezet és Út kezdeményezésből, Honduras pedig ismét a tajvani elismerés felé mozdulhat el gazdasági nehézségei miatt.
Peking ezért decemberben új latin-amerikai stratégiát adott ki, jelezve, hogy nem mond le a térségről. Hszi Csin-ping különmegbízottat küldött Venezuelába, hogy megőrizze Kína gazdasági és stratégiai pozícióit, különösen az olajiparban és a venezuelai adósságok visszafizetésében.
Az amerikai különleges egységek beavatkozása azonban gyakorlatilag egyik napról a másikra szétrombolta Kína helyzetét.
Maduro letartóztatása után Peking egy bizonytalan új vezetésre, valamint egy Trump-központú külpolitikára kényszerül reagálni.
Bár Venezuela új hatalmi szereplői ígéretet tettek a kínai érdekek tiszteletben tartására, az Egyesült Államok már dolgozik azon, hogy amerikai vállalatok vegyék át a kínai beruházások helyét az olajmezőkön.
Elemzők szerint Washington akár a venezuelai adósság rendezésében is segíthet, cserébe amerikai energetikai jogokért, ami lényegében kiszorítaná Kínát a piacról.
Peking ezért most védekező pozíciót vesz fel: célja már nem az előretörés, hanem annak megakadályozása, hogy elveszítse latin-amerikai pozícióit.
A következő hónapok kulcskérdése az lesz, hogyan alakul a Trump–Hszi viszony, és Kína mennyire tudja érvényesíteni érdekeit a Tajvani-szorosban.
Borítókép: Kínai teherhajó indul Latin-Amerika felé (Fotó: AFP)
