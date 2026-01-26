TrumpVenezuelaKínaLatin-Amerika

Amerika romba döntötte Kína terveit?

Az Egyesült Államok Maduro eltávolítására irányuló akciója alapjaiban rendezte át Latin-Amerika politikai térképét, és Kínát váratlan helyzetbe hozta. Peking évek óta építette befolyását a térségben, most azonban kénytelen újragondolni terveit, miközben Washington gyorsan megerősíti saját pozícióit Venezuela olajiparában és a régióban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 5:22
Kínai teherhajó indul Latin-Amerika felé Fotó: TANG KE Forrás: CFoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok Maduro elleni fellépése alapjaiban formálta át Latin-Amerika geopolitikai helyzetét, miközben Kína szorult helyzetbe került.

Trump Maduro eltávolításával Kína számára váratlan helyzetet teremtett (Fotó: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)
Trump Maduro eltávolításával Kína számára váratlan helyzetet teremtett (Fotó: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Kína az elmúlt években jelentős befolyást épített ki a térségben: fejlesztési hitelekkel és infrastrukturális beruházásokkal támogatta több ország döntését, hogy feladják Tajvan elismerését, miközben nagy mennyiségű nyersanyagot és energiát szerzett be a régióból. Venezuela volt Kína legfontosabb partnere, amely különleges diplomáciai státust élvezett Pekingben – írja a The Wall Street Journal.

A Maduro elleni amerikai akció után azonban a kínai vezetés kénytelen újragondolni stratégiáját. A belső vitákban egyre inkább az a megközelítés jelenik meg, hogy ha az Egyesült Államok világosan kijelöli saját befolyási övezetét a nyugati féltekén, akkor Kína hasonló hozzáállást várhat el a Tajvani-szoros térségében.

 Bár ez nem jelent közvetlen katonai lépést Tajvan ellen, a kínai vezetés szerint az amerikai fellépés erősíti a saját „alapérdekeinek” védelmét.

A venezuelai helyzet romlását Kína már korábban érzékelte: Mexikó jelentős vámokat vetett ki a kínai elektromos autókra, Panama kilépett az Övezet és Út kezdeményezésből, Honduras pedig ismét a tajvani elismerés felé mozdulhat el gazdasági nehézségei miatt.

Peking ezért decemberben új latin-amerikai stratégiát adott ki, jelezve, hogy nem mond le a térségről. Hszi Csin-ping különmegbízottat küldött Venezuelába, hogy megőrizze Kína gazdasági és stratégiai pozícióit, különösen az olajiparban és a venezuelai adósságok visszafizetésében.

Az amerikai különleges egységek beavatkozása azonban gyakorlatilag egyik napról a másikra szétrombolta Kína helyzetét. 

Maduro letartóztatása után Peking egy bizonytalan új vezetésre, valamint egy Trump-központú külpolitikára kényszerül reagálni.

Bár Venezuela új hatalmi szereplői ígéretet tettek a kínai érdekek tiszteletben tartására, az Egyesült Államok már dolgozik azon, hogy amerikai vállalatok vegyék át a kínai beruházások helyét az olajmezőkön.

Elemzők szerint Washington akár a venezuelai adósság rendezésében is segíthet, cserébe amerikai energetikai jogokért, ami lényegében kiszorítaná Kínát a piacról. 

Peking ezért most védekező pozíciót vesz fel: célja már nem az előretörés, hanem annak megakadályozása, hogy elveszítse latin-amerikai pozícióit.

A következő hónapok kulcskérdése az lesz, hogyan alakul a Trump–Hszi viszony, és Kína mennyire tudja érvényesíteni érdekeit a Tajvani-szorosban. 

Borítókép: Kínai teherhajó indul Latin-Amerika felé (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hortobágyi T. Cirill OSB
idezojelekvárszegi asztrik

Várszegi Asztrik 80 – a hűség és a megújulás szolgálatában

Hortobágyi T. Cirill OSB avatarja

Asztrik főapát vezetésével Pannonhalma valóban élő lelki és kulturális központtá vált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu