Front: eljött a szabályokon alapuló világrend vége + videó

A Front legújabb adásában Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója átfogó geopolitikai elemzést adott az elmúlt hetek legfontosabb nemzetközi eseményeiről. Értékelése szerint a január 3-án végrehajtott venezuelai akció Donald Trump amerikai elnök egyik legsikeresebb külpolitikai lépése volt, ami az Egyesült Államoknak minimális ráfordítással maximális stratégiai eredményt hozott.

Nekik is megvan a közel-külföldjük éppúgy, mint Oroszországnak, és igyekeznek rendet tartani közel-külföldjükben

– magyarázta. Castel felidézte, hogy korábban latin-amerikai diktátorok eltávolításához tízezres amerikai haderőt vetettek be, most viszont egy célzott katonai művelet elég volt ahhoz, hogy Venezuela kikerüljön az Amerika-ellenes táborból. A hatalmi struktúra érintetlen maradt, ám az eddig Oroszországnak, Kínának és Iránnak dolgozó apparátus immár Washington érdekeit szolgálja. Ennek jeleként említette a venezuelai olaj kérdését, a nagykövetségek újranyitásáról szóló híreket és az amerikai cégek visszatérését az országba. A nagyhatalmi reakciókról szólva Castel komikusnak nevezte azokat az értelmezéseket, melyek szerint az amerikai akció gyökeresen megváltoztatná Oroszország vagy Kína gondolkodását Ukrajnáról és Tajvanról. Kiemelte, hogy a szabályokon alapuló világrendet eddig is csak néhány világgazdasági szereplő vette komolyan, most pedig már az Egyesült Államok – amelyik gyakorlatilag megteremtette ezt a szabályokon alapuló világrendet – is nyíltan a saját érdekei szerint jár el, ami kihívás elé állítja azokat, akik ragaszkodnak a régi világrendhez.

Nincs annál patetikusabb dolog, mint nagyon precízen, pontosan és szigorúan betartani az olyan játékszabályokat, amik már nem is léteznek

– emelte ki a szakértő.