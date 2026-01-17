Robert C. Castel: Se szabály, se világ, se rend

A történelem nem ér véget, és soha nem is fog véget érni. A grönlandi válság nem egy ingatlanügylet. Nem egy különc amerikai elnök hirtelen jött ötlete, és nem is egy diplomáciai botlás. Ez a válság a világrendváltás első és legfontosabb teljes válsága.

A világrendváltás fogalma sokszor elhangzik manapság. A legtöbben azt hiszik, hogy ez csupán a szereplők cseréjét jelenti a színpadon. Azt hiszik, hogy a díszletek és a szabályok maradnak, csak a főszereplő változik. Ez tévedés. A világrendváltás azt jelenti, hogy maguk a szabályok változnak meg. A fizika törvényei talán ugyanazok maradnak, de a geopolitika törvényei időnként átíródnak.

A grönlandi eset azért unikális, mert itt nem egy ellenséges hatalom kérdőjelezi meg a fennálló rendet. Nem Oroszország és nem Kína rúgja fel a szabályokat. Az a hatalom teszi ezt, amelynek elvileg fenn kellett volna tartania a világrendet.

Az Egyesült Államok katonai és gazdasági erejével évtizedeken át garantálta a status quót. Most pedig maga az Egyesült Államok az, amely bontókalapáccsal esik neki ennek az építménynek. Mégpedig úgy, hogy amerikai szemszögből elemezve a dolgot, igen nehéz vitatni a lépés racionalitását.

Trumpnak ez a sakkhúzása sokkolta az ­európai politikai elitet. Nem értik a helyzetet. Azt látják, hogy a legfontosabb szövetségesük egy másik szövetségesük területére vet szemet. Ez a viselkedés nem illik bele a liberális internacionalizmus világképébe. Ott a konfliktusokat tárgyalóasztal mellett jogászkodják végig és nem a hómezőkön szólózzák le. Ott a szuverenitás szent és sérthetetlen. Feltéve, persze, hogy nem ütközik az obligát liberális-internacionalista és progresszív dogmákkal.

A világ pedig megváltozott. A liberális internacionalista világrend illúziója szertefoszlott. Helyét átvette a kőkemény realizmus. A stratégiai érdekek felülírják a szövetségi hűséget, ha valaha is létezett ilyen, a szónoki szóvirágok világán kívül. Grönland nem egy jégbe fagyott sziget az isten háta mögött. Manapság Grönland a geopolitika egyik legfontosabb ingatlanja. Aki Grönlandot birtokolja, az ellenőrzi az Északi-sarkvidéket.