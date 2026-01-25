Menczer: A magyar érdekeket csak Orbán Viktor tudja megvédeni

A digitális polgári körök szombati, kaposvári rendezvényén Menczer Tamás újságírói kérdésre válaszolva elmondta, egyetlen egy ember van, aki alkalmas Magyarország vezetésére, és ez Orbán Viktor.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy látja, veszélyben van a békénk, mert bele akarnak tolni minket a háborúba. Brüsszel a héten elfogadta, hogy Ukrajna jövőre uniós tag lesz, amivel behozzák a háborút az unióba.

Hozzátette, a békénk mellett a pénzünket is el akarják vinni, hiszen a tagállamokkal akarják megfizettetni Ukrajna tízéves költségeit, ami horribilis összeg, 1500 milliárd dollár lenne.

Ezt csak Orbán Viktor tudja elérni, a magyar érdekeket csak Orbán Viktor tudja megvédeni, és csak ő akarja, hiszen a Tisza és a DK az összes brüsszeli tervet támogatja

– hangsúlyozta Menczer Tamás.