Menczer: A magyar érdekeket csak Orbán Viktor tudja megvédeni

A DPK kaposvári rendezvényén arról beszélt Menczer Tamás, hogy a békét és az ország pénzét csak Orbán Viktor tudja megvédeni, mert a Tisza és a DK az összes brüsszeli tervet támogatja.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 25. 10:22
A digitális polgári körök szombati, kaposvári rendezvényén Menczer Tamás újságírói kérdésre válaszolva elmondta, egyetlen egy ember van, aki alkalmas Magyarország vezetésére, és ez Orbán Viktor. 

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy látja, veszélyben van a békénk, mert bele akarnak tolni minket a háborúba. Brüsszel a héten elfogadta, hogy Ukrajna jövőre uniós tag lesz, amivel behozzák a háborút az unióba. 

Hozzátette, a békénk mellett a pénzünket is el akarják vinni, hiszen a tagállamokkal akarják megfizettetni Ukrajna tízéves költségeit, ami horribilis összeg, 1500 milliárd dollár lenne. 

Ezt csak Orbán Viktor tudja elérni, a magyar érdekeket csak Orbán Viktor tudja megvédeni, és csak ő akarja, hiszen a Tisza és a DK az összes brüsszeli tervet támogatja

– hangsúlyozta Menczer Tamás. 

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
