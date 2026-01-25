kocsis mátébéketisza párt

„Aki ma háborúpárti, az holnap magyar fiatalokat küldene a frontra”

A háborúpárti baloldal fegyvert és magyar fiatalokat küldene a frontra, miközben a nemzeti kormány a magyar családok és a béke oldalán áll – közölte a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 25. 9:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Amikor a baloldal és a Tisza Párt európai felelősségről beszél, mindig ugyanarra gondol: fizessünk, küldjünk fegyvert, és ha kell, embereket is” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

Hozzátette: „de ők nem a saját gyerekeiket küldenék. Mindig másét! 

Mi a magyar családok oldalán állunk. Aki ma háborúpárti, az holnap magyar fiatalokat küldene a frontra. Ez ilyen egyszerű. Béke vagy háború. Nemzeti kormány vagy Tisza-kormány. Ez az áprilisi választás tétje!

 – hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője.

„A döntés világos és ennek a felelőssége is. A Fidesz a biztos választás!” – zárta gondolatait Kocsis Máté.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkötelező olvasmány

Kötelező olvasmány!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu