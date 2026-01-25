„Amikor a baloldal és a Tisza Párt európai felelősségről beszél, mindig ugyanarra gondol: fizessünk, küldjünk fegyvert, és ha kell, embereket is” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

Hozzátette: „de ők nem a saját gyerekeiket küldenék. Mindig másét!

Mi a magyar családok oldalán állunk. Aki ma háborúpárti, az holnap magyar fiatalokat küldene a frontra. Ez ilyen egyszerű. Béke vagy háború. Nemzeti kormány vagy Tisza-kormány. Ez az áprilisi választás tétje!

– hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője.

„A döntés világos és ennek a felelőssége is. A Fidesz a biztos választás!” – zárta gondolatait Kocsis Máté.