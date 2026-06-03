Ezeknek a törekvéseknek a sikere esetén mérséklődhetnek a hitelpiaci költségek – a tízéves lejáratú szuverén magyar adósság hozama április végén 6,2 százalék környékén mozgott, miközben az összehasonlítható futamú német Bund hozama 2,5 százalék volt –, emellett az Európai Bizottság becslései szerint az uniós folyósítások felszabadítása csaknem egy százalékponttal gyorsíthatja a magyar gazdaság növekedési ütemét – hangsúlyozza szerdán bemutatott új előrejelzésében az EBRD.
Újraszámolta a várható gazdasági növekedést az EBRD – beütött a közel-keleti válság együtthatója
Az idén és jövőre is az eddig vártnál lassabb gazdasági növekedést valószínűsít tevékenységi térségében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, mindenekelőtt a közel-keleti konfliktus eszkalálódása miatt. Az EBRD az idei prognózist 0,5 százalékponttal, a 2027-re szóló előrejelzést 0,1 százalékponttal gyengítette a februárban kiadott előző jelentéséhez képest.
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