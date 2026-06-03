Újraszámolta a várható gazdasági növekedést az EBRD – beütött a közel-keleti válság együtthatója

Ezeknek a törekvéseknek a sikere esetén mérséklődhetnek a hitelpiaci költségek – a tízéves lejáratú szuverén magyar adósság hozama április végén 6,2 százalék környékén mozgott, miközben az összehasonlítható futamú német Bund hozama 2,5 százalék volt –, emellett az Európai Bizottság becslései szerint az uniós folyósítások felszabadítása csaknem egy százalékponttal gyorsíthatja a magyar gazdaság növekedési ütemét – hangsúlyozza szerdán bemutatott új előrejelzésében az EBRD.