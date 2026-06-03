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Méltatlan búcsút kapott a Veszprém legendája? Éles kontraszt a szegedi döntőn

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Kedden Szegeden is nyert, ezzel a története során harmincadszorra is bajnok lett a Veszprém a férfikézilabda NB I-ben. A bajnoki döntőben egy percet sem játszott a Veszprémtől 12 év után távozó Gasper Marguc, noha ennek oka Xavier Pascual vezetőedző szerint nem sérülés – de akkor mégis micsoda? A szegedi mérkőzésen Bodó Richárd kapott megható búcsút a Tisza-parton, aki szintén távozik.

Perlai Bálint
2026. 06. 03. 8:11
Gasper Marguc 12 év után távozik a Veszprémtől, a Szeged elleni döntőn azonban egy percet sem játszott
Gasper Marguc 12 év után távozik a Veszprémtől, a Szeged elleni döntőn azonban egy percet sem játszott Fotó: PEKA ROLAND
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Gasper Marguc megint kimaradt a keretből

Ameddig a Tisza-partiak Bodót búcsúztatták, addig a túloldalt Gasper Marguc életének egy nagyon fontos időszaka zárult le. A 35 éves jobbszélső 12 év után távozik Veszprémből. Marguc gyakorlatilag mindent megélt a klubnál, múlt héten a bajnoki döntő első felvonásán búcsúztatták el. Ahogy most Bodó, akkor Marguc is kereste a szavakat. – Nehéz bármit is mondani ennyi év után, köszönöm ezt a 12 felejthetetlen évet. Büszke és hálás vagyok, hogy viselhettem ezt a mezt, és sok különleges pillanatot élhettünk át együtt. Ez a klub, ti, szurkolók és a város, ami a második otthonom lett, mindig a szívemben marad. Köszönök mindent, hajrá, Veszprém! – mondta magyarul Marguc.

Marguc már a döntő első meccsén sem játszott, ugyanakkor Xavier Pascual vezetőedző keddi nyilatkozata alapján emögött nem sérülés állt. Ami felvethet kérdéseket: vajon nem érdemelt volna meg Marguc egy utolsó lehetőséget még a Veszprém színeiben?

– Edzőként mindig nehéz döntéseket kell meghoznom, most ilyen volt Marguc kihagyása is. A pillanatnyi legjobb megoldást kell kiválasztanom, elmondtam neki is, hogy mennyire sajnálom, mert megérdemelné, hogy játsszon, és győztesként ünnepeljen a távozása előtt – mondta Pascual, amiből lényegében nem tudtuk meg, hogy mégis miért döntött úgy, hogy Marguc nem kapott lehetőséget. Sejthetjük persze: a Veszprém a siker érdekében mindent feláldozott, főleg a BL-kiesés után.

A csapattal persze a szlovén is ott volt Szegeden, aranyérmet ő is kapott, amivel később a közösségi médiában is pózolt, ezzel a kiírással: „Az utolsó.”

A Veszprémnél egyébként nem Marguc az egyetlen távozó, hanem Rodrigo Corrales, Bjarki Már Elísson és Molnár Robin sem játszik már több meccset az Építőknél.

Mikler Roland és Ligetvári Patrik értékelt lapunknak a mérkőzés után:

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