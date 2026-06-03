Méltatlan búcsút kapott a Veszprém legendája? Éles kontraszt a szegedi döntőn

Gasper Marguc megint kimaradt a keretből

Ameddig a Tisza-partiak Bodót búcsúztatták, addig a túloldalt Gasper Marguc életének egy nagyon fontos időszaka zárult le. A 35 éves jobbszélső 12 év után távozik Veszprémből. Marguc gyakorlatilag mindent megélt a klubnál, múlt héten a bajnoki döntő első felvonásán búcsúztatták el. Ahogy most Bodó, akkor Marguc is kereste a szavakat. – Nehéz bármit is mondani ennyi év után, köszönöm ezt a 12 felejthetetlen évet. Büszke és hálás vagyok, hogy viselhettem ezt a mezt, és sok különleges pillanatot élhettünk át együtt. Ez a klub, ti, szurkolók és a város, ami a második otthonom lett, mindig a szívemben marad. Köszönök mindent, hajrá, Veszprém! – mondta magyarul Marguc.

Marguc már a döntő első meccsén sem játszott, ugyanakkor Xavier Pascual vezetőedző keddi nyilatkozata alapján emögött nem sérülés állt. Ami felvethet kérdéseket: vajon nem érdemelt volna meg Marguc egy utolsó lehetőséget még a Veszprém színeiben?

– Edzőként mindig nehéz döntéseket kell meghoznom, most ilyen volt Marguc kihagyása is. A pillanatnyi legjobb megoldást kell kiválasztanom, elmondtam neki is, hogy mennyire sajnálom, mert megérdemelné, hogy játsszon, és győztesként ünnepeljen a távozása előtt – mondta Pascual, amiből lényegében nem tudtuk meg, hogy mégis miért döntött úgy, hogy Marguc nem kapott lehetőséget. Sejthetjük persze: a Veszprém a siker érdekében mindent feláldozott, főleg a BL-kiesés után.