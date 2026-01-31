Levették az uniós zászlót egy magyar egyetemről + videó

Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora bejelentette, hogy a diszkrimináció és a magyar egyetemek Erasmus+, illetve Horizon programból történő kizárása miatt úgy döntöttek, hogy az európai uniós zászlót eltávolítják az egyetem területéről – számolt be a Hír TV.

A rektori lépés válaszként értelmezhető arra a helyzetre, hogy az Európai Bizottság döntései a magyar egyetemek és hallgatók érdekegyeztetése nélkül jogellenes kizárást eredményeztek a programokból.

A kizárás miatt több magyar felsőoktatási intézmény peres eljárást indított.

A rektor szerint az uniós döntések elfogadhatatlanok és indokolják a nyilvános tiltakozást.