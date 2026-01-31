gyuricza csabaösztöndíjEurópai Bizottságmagyar agrár - és élettudományi egyetemzászlóegyetemErasmus

Levették az uniós zászlót egy magyar egyetemről + videó

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora az Erasmus+ és a Horizon programból való kizárás miatt száműzte az európai uniós zászlót az intézmény területéről.

2026. 01. 31. 15:53
Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora bejelentette, hogy a diszkrimináció és a magyar egyetemek Erasmus+, illetve Horizon programból történő kizárása miatt úgy döntöttek, hogy az európai uniós zászlót eltávolítják az egyetem területéről – számolt be a Hír TV.

A rektori lépés válaszként értelmezhető arra a helyzetre, hogy az Európai Bizottság döntései a magyar egyetemek és hallgatók érdekegyeztetése nélkül jogellenes kizárást eredményeztek a programokból.

A kizárás miatt több magyar felsőoktatási intézmény peres eljárást indított.

A rektor szerint az uniós döntések elfogadhatatlanok és indokolják a nyilvános tiltakozást.

