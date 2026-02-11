Természeti katasztrófa, emberi tragédiák – ez a Shell öröksége a Niger-deltában

Bár az olajipari vállalat nem ismeri el, mérhetetlen károkat okozott a Shell a Niger-deltában – hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport legújabb bejegyzése.

Képernyőkép

A portál emlékeztet: 2013-ban felrobbant a bodói csővezeték, aminek következtében több ezer hordó olaj folyt a delta mocsaraiba. A területet a nigériai biztonsági erőknek kellett volna őrizniük. A Tűzfalcsoport által közzétett helyszíni beszámoló bemutatja, hogy

az ott zajló illegális olajcsapolásról a katonaság és a Shell alvállalkozói is tudtak, a rendszeres szivárgások és robbanások pedig a korrupció mélységét leplezik le.

– Pontosan tudták, mi történik ott. A nyomozás későbbi szakaszában pedig számomra egyértelművé vált, hogy a Shell tudta: valószínűleg ez volt az egyik legfontosabb pontja az üzemnek, ahonnan az olajat a hajókba töltötték. […] Igen, a vállalkozók tudtak róla. Nagyon is jól tudták. A katonaság is tudott róla. Igen. Mindenki tudta. Mindenki tudta, hogy ezt az olajat kitermelték, és számomra egyértelmű volt, hogy mindenki bűnrészes volt – mondja a tudósító a videóban.

A riporter szerint a Shell napi mintegy 80 ezer hordó ellopott olajról beszél, elismeri a nagyszabású olajlopást, ugyanakkor kategorikusan tagadja, hogy saját alkalmazottai érintettek lettek volna benne.

A Shell csővezetékhibái miatt 2008-ban több tízezer hordó nyersolaj árasztotta el a mangrove-mocsarakat,

ami súlyos pusztítást okozott. Az ott élők elveszítették a halászterületeiket, termőföldjeik jelentős részét, de semmilyen kártérítést nem kaptak, a szennyezést pedig nem számolták fel.

– A Shell 1,5 milliárd fontból építene egy új olajvezetéket, miközben tagadja, hogy teljesen tönkretette a környezetet – hívja fel a figyelmet a riporter. Becslések szerint 30–50 évbe telhet, mire a szennyezett területek visszanyerik korábbi állapotukat.

A Royal Dutch Shell 1958 óta termel olajat Ogale földjén. Az ogaleiek környezetkárosításért beperelték a vállalatot, de a közösség ügyvédei azt állítják, hogy a Shell további két évvel el akarja halasztani a tárgyalást, hogy megtörje a falvakat, és végül elutasítsák az ügyet –írja a Tűzfalcsoport, amely arra is kitér, hogy miközben a Shell működését évtizedeken át súlyos környezeti és emberi jogi vádak kísérték, a cég egykori alelnöke, Kapitány István karrierje és vagyoni helyzete ezt láthatóan nem sínylette meg.