Brüsszel elvenné az olcsó rezsit, a Shell így már piacot lát Magyarországon

Brüsszel elvenné az olcsó rezsit, a Shell így már piacot lát Magyarországban + videó

Brüsszel célja, hogy Magyarországtól is elvegyék az olcsó orosz energiát, ami azonnali rezsiemelkedést hozna. Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: amíg Orbán Viktor és a Fidesz kormányoz, ezt nem hagyják.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 16:58
Az Európai Bizottság célja továbbra is az, hogy 2027 végéig fokozatosan megszüntesse az Oroszországból származó olajimportot – erről beszélt videójában Szentkirályi Alexandra, hozzátéve: – Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk.

Szentkirályi Alexandra. Fotó: Vanik Zoltán

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán azt írta: 

Magyarországon még mindig Európa legalacsonyabb rezsijét fizetik a családok, ám ez Brüsszelnek nem tetszik.

Szerinte az olcsó orosz energia kiváltása azonnali áremelkedést hozna, amit közvetlenül a magyar háztartások éreznének meg.

Szentkirályi Alexandra úgy látja, a döntések legnagyobb nyertesei a multinacionális energiacégek lennének, köztük a Shell, amelynekmára hatalmas piac nyílna meg. 

És mit olvas ki ebből mondjuk egy Shell méretű cég? Hát azt, hogy neki egy hatalmas piac fog megnyílni a következő években

– fogalmazott a frakcióvezető. 

Mint elmondta, amíg Orbán Viktor és a Fidesz van kormányon, nem engedik, hogy külföldi nagyvállalatok nyerészkedjenek a magyar embereken.

A politikus hangsúlyozta: 

a multik érdekeltek lennének abban, hogy olyan vezetés kerüljön hatalomra, amely kiszolgálja őket – szerinte akár egy Magyar Péter vezette kormányban, a Tisza Párt környékén is megjelenhetnek ezek az érdekek.

Hozzátette: – Az egész sztori arról szól, amiről mindig is szólt, hogy ide akarnak jönni ezek a nagy külföldi multik, és le akarják húzni az utolsó bőrt is a magyar emberekről. Megvédjük az olcsó rezsit és a magyar gazdaságot. Ezért is a Fidesz a biztos választás – zárta a bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a nyilvánosságban eddig jellemzően múlt időben emlegették Kapitány István pályafutását, amelyet a nemzetközi nagytőke, azon belül is egy meghatározó olajvállalat kötelékében épített fel. A Tisza Párt gazdasági és energetikai vezetője a Shell globális ügyvezető alelnöki posztját töltötte be 2024-ig, amikor is távozott a cégtől. 

Magyar Péter és Kapitány István. Forrás: Facebook

Legalábbis eddig így lehetett tudni. Az üzletember azonban nem szakított teljesen az olajóriással, a nemzetközi cégadatbázisok szerint ugyanis Kapitány Istvánnak továbbra is van pozíciója két vállalatnál is, amelyek a Shell érdekeltségi körébe tartoznak.

 

Borítókép: Magyar Péter és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Forrás: Facebook)

 

