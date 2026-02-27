Az UEFA is csak ámul a Fradi teljesítményén a Ludogorec elleni visszavágón + videó

A két mérkőzés képe alapján nem túlzás leírni: a Ferencváros megérdemelten jutott tovább a bolgár Ludogorec ellen az Európa-ligában. A budapesti visszavágón az FTC 2-0-ra nyert csütörtök este, így összesítésben 3-2-vel jutott a legjobb 16 közé. Robbie Keane a lefújás után elmondta, hogy ő nem izgult egy percig sem, tudta, hogy lesznek helyzeteik – a Fradi egyébként most is sokat puskázott el, de a Ludogorec ezt nem tudta megbüntetni –, míg az ír ismét kiemelte a fantasztikus közönséget, amelyet több családtagja a helyszínen nem akarta elhinni, hogy ilyen létezik.

A magyar bajnok megfordította az FTC–Ludogorec El-párharcot csütörtökön Fotó: Polyák Attila

FTC–Ludogorec: az UEFA szerint a Fradi volt az egyik legjobb csütörtökön

Az Európai Labdarúgó–szövetség (UEFA) a csütörtöki játéknap után egy videót tett közzé az X-oldalán, amelyben a „hét legjobb teljesítményét nyújtó csapatát keresi”, erre pedig két jelölt van.

Az egyik a Fradi, az UEFA a videó elején a magyar bajnok mindkét gólját megmutatja – előbb Gabi Kanikovszki, majd a 17. percben megsérült Ötvös Bencét váltó Kristoffer Zachariassen volt eredményes –,

majd megjegyzi, a Fradinak hazai pályán sikerült fordítani a Ludogorec ellen, ráadásul gólt sem kapott. Úgy pedig mindez még nagyobb szó, ha hozzátesszük, hogy a zöld-fehérek 1975 után nyertek meg ismét egy európai kupapárharcot a „kupatavasz” során.

Az elismerésre a másik jelölt a görög Panathinaikosz – amellyel a Fradi januárban 1-1-es döntetlen játszott az alapszakasz hetedik fordulójában –, Rafa Benítez együttese büntetők után jutott tovább a Viktoria Plzen ellen idegenben, mindezt úgy, hogy a vendégek a 105. perctől emberhátrányban játszottak. A cseheknek sikerült véghez vinni azt a bravúrt, hogy úgy estek ki az El-ből, hogy egyszer sem kaptak ki. Ide kattintva szavazhat a Fradira.