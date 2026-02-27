Rendkívüli

Orbán Viktor: Újabb közös lépések jöhetnek a szlovákokkal az ukrajnai olajszállítás leállítása miatt + videó

A dollármilliárdos csúcsgyógyszer ennyit hozott a magyar vállalatnak – jelentett a Richter

A Richter számára 2025 kifejezetten erős év volt, nőtt a bevétel, jól teljesítettek a kulcsgyógyszerek. A Richter az erős negyedik negyedévnek köszönhetően rekordszintű tisztított üzemi eredményt ért el, idén pedig további növekedéssel számol a menedzsment.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 7:49
Jelentős bejelentéssel rukkolt elő a Richter. Fotó: Róka László Forrás: MTI
A Richter gyógyszergyártó erősen zárta az évet – ez derült ki a pénteken közzétett 2025-ös negyedik negyedéves és az egész évre vonatkozó jelentéséből, amelyben a tavalyi év mind forgalom, mind üzemi eredmény szempontjából a várakozásokat meghaladó teljesítményt hozott, és az éves tisztított üzemi eredmény (EBIT) rekordot döntött – írja a Világgazdaság. 

Erős utolsó negyedévet zárt tavaly a Richter
Erős utolsó negyedévet zárt tavaly a Richter
Fotó: MTI/Róka László

Az utolsó tavalyi negyedév forgalma és üzemi eredménye is felülmúlta a várakozásokat, miköben az egész éves árbevétel és  tisztított üzemi eredmény tekintetében is sikerült túlszárnyalni a vezetőségi célokat, utóbbi rekordot döntött 2025-ben.

A 2025 utolsó negyedében a Richter árbevétele 12,5 százalékkal 245,2 milliárd forintra nőtt az egy évvel korábbihoz képest, miközben az elemzői konszenzus csak 233 milliárd forintot várt.

A tisztított üzemi eredmény 37 százalékkal 92 milliárdra ugrott, amit jelentősen meghaladta a 71 milliárdos piaci várakozás. Ebben a negyedévben viszont gyakorlatilag nem számoltak el mérföldkő bevételt, szemben a 2024-es negyedik negyedév körülbelül 15 milliárd forintjával. A teljes éves teljesítmény tekintetében 

  • a társaság árfolyamszűrt árbevétele 8,3 százalékkal 929 milliárd forintra, 
  • a bruttó fedezet 8,5 százalékal 64,9 milliárdra, 
  • míg a tisztított EBIT 12,1 százalékkal 292,8 milliárd forintra emelkedett. 

A pénzügyi eredmény a tavalyi 12,9 milliárdos pozitív tétel után 10,8 milliárd forintos mínuszt mutatott, nagyrészt a forint erősödése miatt elkönyvelt jelentős, 25 milliárd forintos devizaárfolyam-veszteségnek betudhatóan. A nettó eredmény 232,2 milliárd forint lett 2025-re, ami a negatív pénzügyi eredmény hatására három százalékkal elmaradt a 2024-estől; ez részvényenként 1271 forintot jelent.

A dollármillárdos csúcsgyógyszer jól teljesített

A negyedik negyedév sikerének kulcseleme továbbra is a neuropszichiátriai (CNS) szegmens volt, különösen a Vraylar-nak köszönhetően, amely 66,6 milliárd forint tisztított EBIT-tel járult hozzá az eredményhez – ez ugyan kissé kevesebb, mint az egy évvel korábbi 70,8 milliárd forint volt, részben az elmaradt mérföldkőbevételek miatt. A Vraylar jogdíjbevétele a negyedévben csaknem 69 milliárd forintot tett ki, ami körülbelül hatszázalékos éves növekedés.

A nőgyógyászati üzletág tisztított EBIT-je 14,7 milliárd forint volt, szemben az egy évvel korábbi kisebb veszteséggel. A cég vezetése szerint 2026 is izgalmas évnek ígérkezik: a vállalat innovatív üzletágai áttörést jelentő terápiák és pipeline-fejlesztések kidolgozásán dolgoznak, miközben a meglévő portfólió erős árbevétel-növekedést biztosít, és számos új termék segíti majd a minőségi gyógyszerekhez való hozzáférést világszerte. A vezetőség 2026-ra magas egyszámjegyű bevétel- és működési eredmény-növekedést vár.

