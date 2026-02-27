Rendkívüli

Orbán Viktor: Újabb közös lépések jöhetnek a szlovákokkal az ukrajnai olajszállítás leállítása miatt + videó

Az ellenőrizetlen forrásból rendelt ékszerek jelentős egészségügyi kockázatot hordozhatnak

A gyógyszerészeti központ Európai Unión kívülről érkező ékszereket vizsgált. Találtak olyan tételeket, amelyek a megengedett határértéket jelentősen meghaladó kadmiumtartalmat mutattak ki. A kadmium bizonyítottan súlyosan egészségkárosító nehézfém, amely bőrön keresztül is felszívódik. Hosszabb ideig történő bőrrel való érintkezés vagy rendszeres viselés daganatos megbetegedést, valamint egyéb krónikus egészségkárosodást is okozhat. Az ékszerek külső megjelenése alapján nem állapítható meg, tartalmaznak-e egészségre ártalmas anyagot.

2026. 02. 27. 9:06
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriumi vizsgálatai során két, Európai Unión kívülről rendelt ékszer esetében a megengedett határértéket jelentősen meghaladó kadmiumtartalmat mutatott ki. Az egyik termékben a kadmiumszint az előírt határérték 5200-szorosát, a másikban 3900-szorosát érte el – közölte a szervezet. A vizsgálatokat az NNGYK a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) együttműködésével, célzott ellenőrzési projekt keretében végezte. A közös program célja, hogy felhívja a figyelmet az Európai Unión kívülről – jellemzően kelet-ázsiai online piactereken keresztül – érkező termékek lehetséges kockázataira.

A projekt során összesen száz terméket vizsgáltak, hatóságonként ötven–ötven darabot. Az NNGYK a projekt első szakaszában tíz darab ékszert vizsgált laboratóriumában ólom- és kadmiumtartalom szempontjából. Azoknál a karkötőknél és nyakláncoknál, amelyekhez függő is tartozott, a lánc és a függő vizsgálata is megtörtént annak érdekében, hogy a teljes termék kockázata megítélhető legyen.

Hazai szinten is átfogó ellenőrzés kezdődik

Az ólomtartalom minden vizsgált termék esetén határérték alatt volt, azonban tíz minta közül kettőben rendkívül magas kadmiumszintet mértek. Az érintett termékek tömegének csaknem egyharmadát kadmium tette ki. Ezek az eredmények is indokolják, hogy az NKFH hazai szinten is átfogó ellenőrzésbe kezd, hogy a nem biztonságos kadmium- és ólomtartalmú termékeket kiszűrje és kivonja a forgalomból. A mintavétel bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzletekből, valamint webáruházakból történik, így biztosítva a piac széles körű felügyeletét.

A kadmium bizonyítottan súlyosan egészségkárosító nehézfém, amely bőrön keresztül is felszívódik. Hosszabb ideig történő bőrrel való érintkezés vagy rendszeres viselés daganatos megbetegedést, valamint egyéb krónikus egészségkárosodást is okozhat. 

Az Európai Unióban ezért szigorú korlátozás vonatkozik használatára: jogszabály alapján nem hozható forgalomba olyan ékszer, amely 0,01 százaléknál nagyobb mennyiségben tartalmaz kadmiumot.

Fontos hangsúlyozni, hogy az ékszerek külső megjelenése alapján nem állapítható meg, tartalmaznak-e egészségre ártalmas anyagot. Az ellenőrizetlen forrásból történő online vásárlás, valamint a feltűnően alacsony ár fokozott kockázatot jelenthet. Bár a vizsgált minták többsége megfelelt az előírásoknak, a feltárt túllépések mértéke olyan jelentős volt, ami önmagában is figyelmeztető jel.

Az Európai Unióban forgalomba hozott ékszerekre szigorú minőségi és kémiai biztonsági követelmények vonatkoznak. Ezek a szabályok a fogyasztók egészségének és biztonságának védelmét szolgálják, ezért érdemes ékszert megbízható, ellenőrzött forrásból vásárolni. Az irreálisan alacsony árú bizsuk esetében mindig indokolt az óvatosság, mivel ezek nem feltétlenül felelnek meg az előírt követelményeknek.

A bizsu ékszerek is veszélyesek lehetnek

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a minap azt jelezte, hogy a laboratóriuma bizsu karkötőket, nyakláncokat és gyűrűket vizsgál, hogy a nem biztonságos kadmium és ólom tartalmú termékeket kiszűrje és kivonja a forgalomból. A köznyelvben a „bizsu” általában nem nemesfémből vagy csak nagyon vékony nemesfém bevonattal készült divatékszer: mint például fülbevalók, nyakláncok, karkötők, gyűrűk, brossok, bokalánc stb. Ezek az ékszerek – mint fogyasztóknak szánt, közvetlen bőrkontaktusba kerülő termékek – kiemelt kémiai és egészségvédelmi kockázatot hordozhatnak, különösen akkor, ha összetételükben veszélyes vagy korlátozottan felhasználható anyagok fordulnak elő nem megengedett mennyiségben.

