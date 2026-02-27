Rendkívüli

Orbán Viktor: Újabb közös lépések jöhetnek a szlovákokkal az ukrajnai olajszállítás leállítása miatt + videó

energiaellátásenergiaellátás biztonsághazánk energiaellátás

Ezért kell megerősíteni a hazai kritikus energetikai infrastruktúra védelmét

A magyar villamosenergia-rendszerre kockázatot jelentő, tizenöt fő eseményből négy mögött mindenképpen tudatos károkozás szándéka állhat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által azonosított veszélyek közül. A védekezést mindenképpen meg kellhet megerősíteni Orbán Viktor miniszterelnök tegnapi utasítása alapján, hogy biztonságban legyen az ország kritikus energetikai infrastruktúrája.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 8:54
Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A megerősítés azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén az eddiginél nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalom lép életbe – számolt be róla a Világazdaság. Az intézkedést azzal magyarázta a miniszterelnök, hogy titkosszolgálati információk alapján „Ukrajna további akciókkal kívánja megzavarni a magyarországi energiarendszer működését.” Ukrajna visszautasította a vádakat.

Magyarország energia-infrastruktúrája jelenleg is védelem alatt áll. Fotó: Kállai Márton
Magyarország energia-infrastruktúrája jelenleg is védelem alatt áll
Fotó: Kállai Márton

Magyarország energia-infrastruktúrája jelenleg is védelem alatt áll

Azt, hogy mely létesítmények, milyen kockázatoknak és milyen mértékig vannak kitéve, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) határozza meg, ahogyan azt is, hogy a kockázatokat hol, hogyan kell kivédeni, mérsékelni. Szemléletes válságforgatókönyvekkel alátámasztott Kockázati és készültségi tervét negyedévente frissíti, ezt legutóbb januárban tette meg. Az abban felsorolt, az energiaellátás fenyegető tizenöt kockázati tényezőből hat közvetlenül az időjárással függ össze, egy-egy további természeti ok a földrengés és a világjárvány. Van három olyan ok is, amely mögött emberi mulasztás állhat – de ezt nem állítja a MEKH –, az első a megújulóenergia-termelésben történő, rendkívüli becslési hiba. Ettől ugyanis borulhat a villamosenergia-rendszer egyensúlya, károk keletkezhetnek az elektromos berendezésekben, akár le is állhat az áramellátás. A másik kettő, vagyis a fosszilis tüzelőanyag-hiány és a jelentős ipari vagy nukleáris baleset az, amelyek esetében akár már szándékosságot is feltételezhetünk. 

Ezt azért érdemes kiemelni, mert a fosszilis tüzelőanyag-hiányt a MEKH magas kockázatú eseménynek minősítette, Magyarország kőolajellátása pedig épp most került veszélybe a Barátság vezeték ukrajnai csapjának elzárásával.

Bár a gázimport rendben zajlik, Vlagyimir Putyin orosz elnök tudni véli, hogy a Magyarországot is ellátó Török Áramlat gázvezeték ukrán célkeresztbe került.

Mivel a magyarországi energiatermelés nagyban támaszkodik a fosszilis üzemanyagokra, azok hiánya rövid távon áremelkedést és ellátási zavarokat okozhat, középtávon az energiahatékonyság és a megújuló források szerepe növekedhet, míg hosszú távon az energiaátmenet felgyorsulását eredményezheti a MEKH értékelése szerint.  

Krízisterv szolgálja a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét

A Kockázati és készültségi terv fő eleme az energiarendszert veszélyeztető események megelőzése, annak leírása, hogy mi a teendő egy esetleges válság bekövetkezésekor. Alapértelmezés, hogy a villamosenergia-ellátási lánc minden szereplőjének rendelkeznie kell krízistervvel, krízis esetén pedig tartania kell magát a kötelező eljárásrendhez. A terv felsorolja, milyen intézkedésekkel enyhíthetők a villamosenergia-ellátási válságok. Részben ismert és alkalmazott megoldásokról van szó: tartalékolás, nemzetközi együttműködés, a nem az alapellátást szolgáló árampiaci tevékenység felfüggesztése.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.