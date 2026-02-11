Rendkívüli

Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

shellMenczer TamásBujdosó Andrearészvény

Menczer Tamás: Bujdosó Andreát maga alá temette a Shell-botrány, azonnal távoznia kell a közéletből! + videó

A tiszás jelölt szerint senkinek sincs közzé hozzá, hogy mennyi Shell-részvénye van, miközben azzal kampányol, hogy kivezetné az orosz energiát.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 11. 10:55
Fotó: Hatlaczki Balázs
– Botrány! Bujdosó Andreát maga alá temette a Shell-botrány! – kommentálta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Menczer Tamás.  

Bátonyterenye, 2025. november 26. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt Bátonyterenyén 2025. november 26-án. MTI/Komka Péter
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Komka Péter 

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója által megosztott felvételen egy riporter a tiszás képviselő Shell-részvényeinek értéknövekedéséről kérdezte Bujdosó Andreát, aki kitér a válasz elől, mondván, hogy ezek teljesen nyilvános adatok, majd visszakérdez: – És kinek mi köze hozzá?

Kinek mi köze hozzá? Ezt bírta mondani a képviselőjelölt asszony? Nos, a helyzet az, hogy a magyaroknak igenis sok közük van ahhoz, hogy ön mennyit keres a háborún és a brüsszeli szankciókon

– reagált Bujdosó válaszára Menczer Tamás. 

A politikus világossá tette, ez nem magánügy, mert a magyar embereknek nagyon sok közük van ahhoz, hogy rengeteg pénzt keresne, ha a Tisza leválasztaná Magyarországot az orosz földgázról és kőolajról. – A magyarok fizetnének ezerforintos benzint és háromszoros rezsiárat, ön pedig a Shell-részvényei miatt rengeteg pénzt keresne. 

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a videó végén egyértelműen fogalmaz: botrányos és elfogadhatatlan, hogy egy képviselőjelölt ilyen kérdésre úgy reagáljon, hogy „kinek mi köze hozzá?”. Álláspontja szerint Bujdosó Andrea méltatlanná vált nemcsak a képviselőségre, hanem már a jelöltségre is, és azonnal vissza kell adnia a jelöltséget, valamint távoznia kell a közéletből.

Ez botrány, ez felháborító. Bujdosó Andrea, ön méltatlanná vált nemhogy a képviselőségre, még a jelöltségre is. Azonnal adja vissza a jelöltséget, és távozzon a közéletből!

– jelentette ki Menczer Tamás. 

A politikus korábban bemutatta Bujdosó Andrea vagyonnyilatkozatát, amiből kiderül, hogy a Tisza fővárosi frakcióvezetőjének 12 322 darab Shell-részvénye van, rámutatva arra is, hogy két tiszás politikus, Kapitány István és Bujdosó Andrea akkor gazdagodik, ha nő a Shell profitja – ami pedig akkor nő, ha eltörlik a  rezsicsökkentést, eltörlik az energiacégek adóját, és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz földgázról és kőolajról.  

 

Borítókép: Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője (Fotó: Hatlaczki Balázs) 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

