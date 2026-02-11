Menczer Tamás: Bujdosó Andreát maga alá temette a Shell-botrány, azonnal távoznia kell a közéletből! + videó

– Botrány! Bujdosó Andreát maga alá temette a Shell-botrány! – kommentálta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Menczer Tamás.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Komka Péter

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója által megosztott felvételen egy riporter a tiszás képviselő Shell-részvényeinek értéknövekedéséről kérdezte Bujdosó Andreát, aki kitér a válasz elől, mondván, hogy ezek teljesen nyilvános adatok, majd visszakérdez: – És kinek mi köze hozzá?

– reagált Bujdosó válaszára Menczer Tamás.

A politikus világossá tette, ez nem magánügy, mert a magyar embereknek nagyon sok közük van ahhoz, hogy rengeteg pénzt keresne, ha a Tisza leválasztaná Magyarországot az orosz földgázról és kőolajról. – A magyarok fizetnének ezerforintos benzint és háromszoros rezsiárat, ön pedig a Shell-részvényei miatt rengeteg pénzt keresne.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a videó végén egyértelműen fogalmaz: botrányos és elfogadhatatlan, hogy egy képviselőjelölt ilyen kérdésre úgy reagáljon, hogy „kinek mi köze hozzá?”. Álláspontja szerint Bujdosó Andrea méltatlanná vált nemcsak a képviselőségre, hanem már a jelöltségre is, és azonnal vissza kell adnia a jelöltséget, valamint távoznia kell a közéletből.

Ez botrány, ez felháborító. Bujdosó Andrea, ön méltatlanná vált nemhogy a képviselőségre, még a jelöltségre is. Azonnal adja vissza a jelöltséget, és távozzon a közéletből!

– jelentette ki Menczer Tamás.

A politikus korábban bemutatta Bujdosó Andrea vagyonnyilatkozatát, amiből kiderül, hogy a Tisza fővárosi frakcióvezetőjének 12 322 darab Shell-részvénye van, rámutatva arra is, hogy két tiszás politikus, Kapitány István és Bujdosó Andrea akkor gazdagodik, ha nő a Shell profitja – ami pedig akkor nő, ha eltörlik a rezsicsökkentést, eltörlik az energiacégek adóját, és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz földgázról és kőolajról.