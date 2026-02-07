Menczer TamásBujdosó AndreaKapitány István

Menczer: Te fizetsz, ők pedig keresnek rajta + videó

Hány száz millió forintot akar keresni még a magyar emberek kárán Kapitány István és Bujdosó Andrea? – tette fel a kérdést Menczer Tamás.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 17:48
Menczer Tamás Forrás: Facebook
– A Shell-részvényesek, Kapitány István és Bujdosó Andrea keresnek a háborún és keresnek a brüsszeli szankciókon! Minél tovább tart a háború és minél inkább szankcionálja Brüsszel az orosz földgázt és kőolajat, az ő Shell-részvényeik annál értékesebbek – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. 

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője
Bujdosó Andrea is Shell-részvényes (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A Fidesz kommunikációs igazgatója figyelmeztetett: Magyarországot is azért akarják leválasztani az orosz földgázról és kőolajról, mert keresnek ezen.

Te fizetsz, ők pedig keresnek rajta. Te fizethetnéd az 1000 forintos üzemanyagárat és a háromszoros rezsiárat, ők pedig keresnek mindezen. Április 12-én zavarjuk el őket! A Fidesz a biztos választás

– zárta gondolatait Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: Facebook)


Szakos Enikő
idezojeleknemzeti közszolgálati egyetem

Hogyan érdemes egyetemet választani?

Szakos Enikő avatarja

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a diákok valós szakmai helyzetekben próbálhatják ki tudásukat.

