Menczer: Te fizetsz, ők pedig keresnek rajta + videó

– A Shell-részvényesek, Kapitány István és Bujdosó Andrea keresnek a háborún és keresnek a brüsszeli szankciókon! Minél tovább tart a háború és minél inkább szankcionálja Brüsszel az orosz földgázt és kőolajat, az ő Shell-részvényeik annál értékesebbek – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás.

Bujdosó Andrea is Shell-részvényes (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A Fidesz kommunikációs igazgatója figyelmeztetett: Magyarországot is azért akarják leválasztani az orosz földgázról és kőolajról, mert keresnek ezen.

Te fizetsz, ők pedig keresnek rajta. Te fizethetnéd az 1000 forintos üzemanyagárat és a háromszoros rezsiárat, ők pedig keresnek mindezen. Április 12-én zavarjuk el őket! A Fidesz a biztos választás

– zárta gondolatait Menczer Tamás.