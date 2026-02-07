Rendkívüli

Orbán Viktor: Arról, hogy háborúba megyünk vagy kimaradunk, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni, ez a választás tétje

Menczer TamásFideszBrüsszel

Menczer Tamás: A Tisza Párt hazudik

Hazudnak. Weber utasításait hajtják végre. Elvennék a pénzedet. Ez a Tisza. És ezt egy tiszás mondta – írta Menczer Tamás.

2026. 02. 07. 13:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Csercsa Balázs nyilatkozataiból, vagy ezekből én három fontos tanulságot szűrök le. Az első az, hogy a Tisza Párt hazudik és a Tisza Párt vezetői hazudnak. Mondanak valamit, de a valóság egészen más – mondta Menczer Tamás egy újságírói kérdésre. A feltöltött videóban arról beszél:

hazudnak a Weberrel és a néppárttal való viszonyban.

– Ők azt mondják, hogy függetlenek, de nem. Csercsa Balázs világosan elmondta, hogy mindenben teljesítik és teljesíteni fogják Weber és a néppárt utasításait. Ez azt jelenti, hogy megyünk a háborúba, csak legyen mindenkinek világos – hangsúlyozta. A Fidesz kommunikációs igazgatója visszaidézte: 

a gazdasági programmal kapcsolatban Csercsa Balázs világosan elmondta, hogyha a Tisza nyer, akkor minden lesz vagyonadótól kezdve, szja-emeléssel, Tisza-adóval bezárólag, a kedvezmények eltörlése, gyermekek után járó adókedvezmény, édesanyák adómentessége, a 13., 14. havi nyugdíj eltörlése.

– Tehát hazudnak. Webernek szót fogadnak, belevinnének a háborúba és elvennék a magyarok pénzét. Erről beszél Csercsa Balázs, ez a Tisza igazi arca. És a brüsszeli út, úgy lehetne mondani, mi magyar úton járunk Orbán Viktor vezetésével, ebből kell és lehet választani április 12-én – zárta gondolatait Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknyugat

Találjátok meg a különbségeket!

Bayer Zsolt avatarja

Megnyugtató volt látni, hogy még nem tart ott az egész Nyugat, mint a franciák.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.