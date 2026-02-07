Menczer Tamás: A Tisza Párt hazudik

– Csercsa Balázs nyilatkozataiból, vagy ezekből én három fontos tanulságot szűrök le. Az első az, hogy a Tisza Párt hazudik és a Tisza Párt vezetői hazudnak. Mondanak valamit, de a valóság egészen más – mondta Menczer Tamás egy újságírói kérdésre. A feltöltött videóban arról beszél:

hazudnak a Weberrel és a néppárttal való viszonyban.

– Ők azt mondják, hogy függetlenek, de nem. Csercsa Balázs világosan elmondta, hogy mindenben teljesítik és teljesíteni fogják Weber és a néppárt utasításait. Ez azt jelenti, hogy megyünk a háborúba, csak legyen mindenkinek világos – hangsúlyozta. A Fidesz kommunikációs igazgatója visszaidézte:

a gazdasági programmal kapcsolatban Csercsa Balázs világosan elmondta, hogyha a Tisza nyer, akkor minden lesz vagyonadótól kezdve, szja-emeléssel, Tisza-adóval bezárólag, a kedvezmények eltörlése, gyermekek után járó adókedvezmény, édesanyák adómentessége, a 13., 14. havi nyugdíj eltörlése.

– Tehát hazudnak. Webernek szót fogadnak, belevinnének a háborúba és elvennék a magyarok pénzét. Erről beszél Csercsa Balázs, ez a Tisza igazi arca. És a brüsszeli út, úgy lehetne mondani, mi magyar úton járunk Orbán Viktor vezetésével, ebből kell és lehet választani április 12-én – zárta gondolatait Menczer Tamás.

