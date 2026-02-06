Árulkodó vagyonnyilatkozat: Shell-részvényei vannak a Tisza fővárosi frakcióvezetőjének is + videó

Nemcsak Kapitány István Shell-kötődéseiről beszélt Menczer Tamás: a Fidesz politikusa szerint a Tisza fővárosi frakcióvezetőjének, Bujdosó Andreának a vagyonnyilatkozata is komoly kérdéseket vet fel.

Magyar Péter és Kapitány István Forrás: Facebook

Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videóban kérdezte Bujdosó Andreát. A politikus azt mondta:

A kezemben van Bujdosó Andrea vagyonnyilatkozata, és ebben az szerepel, hogy 12 322 darab Shell-részvénye van Bujdosó Andreának, 12 322 darab.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója felszólította a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetőjét, hogy álljon ki a nyilvánosság elé, és számoljon be arról, mennyi bevételre tett szert a jelenlegi geopolitikai helyzetből.

Álljon ki és mondja el, hogy mennyit keresett eddig a háborún és a brüsszeli szankciós politikán. És mondja el azt is, hogy hány száz millió forintot akar még keresni azzal, hogy a Tisza leválasztaná Magyarországot az orosz földgázról és kőolajról.

Menczer Tamás szerint a Tisza politikusai nem a választókat képviselik:

„A tiszások nem téged képviselnek, a tiszások Brüsszelt, a Shellt és a saját pénztárcájukat képviselik.”

Beszéde végén így fogalmazott:

Zavarjuk el őket! A Fidesz a biztos választás.

Mint arról korábban beszámoltunk, a nyilvánosságban eddig múlt időben beszéltek arról, hogy Kapitány István a nemzetközi nagytőke, azon belül is az egyik meghatározó olajvállalat kötelékében futott be figyelemre méltó karriert. A Tisza Párt gazdasági és energetikai vezetője a Shell globális ügyvezető-alelnöki posztját töltötte be 2024-ig, amikor is távozott a cégtől. Legalábbis eddig így lehetett tudni. Az üzletember azonban nem szakított teljesen az olajóriással, a nemzetközi cégadatbázisok szerint ugyanis Kapitány Istvánnak továbbra is van pozíciója két vállalatnál is, amelyek a Shell érdekeltségi körébe tartoznak.

Borítókép: Bujdosó Andrea (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)