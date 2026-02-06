tisza pártmagyar pétertarr zoltáncsercsa balázs

Tarr előre megmondta: amit a választás előtt a programjukról elmondanak, csak kivonata lesz annak, amire készülnek

Amit publikálni fogunk a választást megelőzően, az egy nagyon rövid kivonata lesz annak a programnak, amire készülünk – jelentette ki a Tisza Párt kormányprogramjáról szólva még tavaly márciusban Tarr Zoltán. A párt alelnöke később ezt azzal egészítette ki, hogy nem beszélhet a valódi terveikről, mert akkor megbuknak. Nemrégiben pedig a párt egyik távozott kabinetvezetője, Csercsa Balázs beszélt arról, hogy a Tiszának két programja van – az egyiket a választóknak mutatják be, de a súlyos megszorításokat tartalmazó csomagot vezetik be, ha kormányra kerülnek. Magyar Péter ilyen előzmények után szombaton ismerteti a Tisza elképzeléseit.

2026. 02. 06. 15:53
Szombaton, az április 12-i választás előtt nagyjából két hónappal mutatják be a Tisza Párt részletes kormányprogramját. Legalábbis ezt ígérte Magyar Péter a hét elején az ATV-nek nyilatkozva. Akkor elmondta azt is, hogy a programot egy 140 oldalas dokumentumban foglalták össze, amely mögött minden fejezethez további részletes tervek kapcsolódnak.

A legfőbb kérdés azonban immár nem az, hogy milyen intézkedéseket jelent be Magyar Péter, hanem az: valóban az-e a Tisza kormányprogramja, amit a nyilvánosságnak elmond. Illetve tulajdonképpen már ez sem kérdés. Az elmúlt időszak nyilatkozatai és kiszivárgott információi alapján ugyanis teljesen egyértelmű a helyzet: a Tisza nem fogja nyilvánosságra hozni valódi terveit. Mindez pedig nem másoktól tudható, mint a párt különböző rangú vezetőitől.

Tarr Zoltán világosan elmondta

Idézzük fel először Tarr Zoltán tavaly márciusi beszédének egy részletét. A Tisza alelnöke a Novotelben Dálnoki Áronnal, a párt gazdasági munkacsoportjának akkori irányítójával beszélgetett és amikor a konkrét tervek, intézkedések kerültek szóba, így fogalmazott: „Nagyon, nagyon későn és sokára lesz nyilvános mindez, azért, amit az előbb Áron mondott. Tehát vannak, léteznek, alakulnak ezek a szakmai elképzelések, és hozzájuk is lehet jutni egyébként, de nem fogjuk publikálni ezeket. Amit publikálni fogunk a választást megelőzően, az egy nagyon rövid kivonata lesz annak a programnak, amire készülünk. Azért, amit Áron elmondott. Csak mit mondott el az Áron az előbb? Ugye azt mondta, hogy abban a pillanatban nekiállnak és szétszedik, ami önmagában nem lenne probléma, tehát ha ez egy normális diskurzus lenne, akkor ez nem lenne probléma.”

Tarr itt nem állt meg, magyarázta tovább, miért is nem ismertetik meg a választókat a valódi terveikkel: „Valahogy úgy, mint a régi csatákban ugye, hogy minél később lett láthatóvá az ellenfél, el tudta dugni az erdőben a seregét a hadvezér, és minél később lett láthatóvá a taktika, annál nagyobb esélye volt arra, hogy győzelmet arat. Sajnos erre kell, hogy törekedjünk. Egyébként pedig az elgondolás az az, hogy lesz egy nagyon részletes ágazati lebontásban egy stratégia, megvalósítási tervvel. Lesz ennek egy kivonata, néhány oldal, amit megint csak nem fogunk még publikusan terjeszteni, és lesznek ilyen, kvázi egyoldalas rövid összefoglalók, amelyek néhány alapvetést fognak tartalmazni egy-egy ágazat területéről. Még egyszer: azért, mert nem szeretnénk kitenni ezeket az ügyeket annak a teljesen nemtelen és érdemtelen vitának, ami egyébként előáll.”

Ha valaki szeretné a beszélgetést meghallgatni, nem lesz könnyű dolga, a felvételt ugyanis mára törölték. Ám más videók elérhető, amiken szintén Tarr és Dálnoki beszélgetett és úgyszintén a valós tervek eltitkolásáról esett szó. Ezeken – a tavaly augusztusi etyeki felvételeken – beszélt arról Tarr, hogy „választást kell nyerni és utána mindent lehet”.

Ugyanitt azt is mondta: nem közölheti pártja terveit, mert akkor megbuknak.

Két program van

De más vezető tiszás is beszélt lényegében ugyanerről. Csercsa Balázs, aki korábban a párt egyházügyi kabinetjét irányította, a napokban a Hír TV-nek megerősítette korábbi nyilatkozatát és közölte, hogy a Tiszának két programja van: egy, amit a kampányban megosztanak, és egy másik, amit akkor hajtanak végre, ha megnyerik a választást. Utóbbit a nyilvánosság már részleteiben is megismerhette. Az ugyanis nem más, mint a tavaly ősszel kiszivárgott hatszáz oldalas megszorítócsomag. Abban súlyos szja-emelés mellett a családi kedvezmények megvágása, drasztikus vállalkozói adóemelés, 32 százalékos áfakulcs, vagyonadó és ebadó szerepel, amihez a társadalombiztosítás és a nyugdíjrendszer privatizálása kapcsolódik.

Csercsa Balázs azt mondta, a kettős programok miatt hagyta ott a Tiszát.

