Tarr előre megmondta: amit a választás előtt a programjukról elmondanak, csak kivonata lesz annak, amire készülnek

Szombaton, az április 12-i választás előtt nagyjából két hónappal mutatják be a Tisza Párt részletes kormányprogramját. Legalábbis ezt ígérte Magyar Péter a hét elején az ATV-nek nyilatkozva. Akkor elmondta azt is, hogy a programot egy 140 oldalas dokumentumban foglalták össze, amely mögött minden fejezethez további részletes tervek kapcsolódnak.

A legfőbb kérdés azonban immár nem az, hogy milyen intézkedéseket jelent be Magyar Péter, hanem az: valóban az-e a Tisza kormányprogramja, amit a nyilvánosságnak elmond. Illetve tulajdonképpen már ez sem kérdés. Az elmúlt időszak nyilatkozatai és kiszivárgott információi alapján ugyanis teljesen egyértelmű a helyzet: a Tisza nem fogja nyilvánosságra hozni valódi terveit. Mindez pedig nem másoktól tudható, mint a párt különböző rangú vezetőitől.

Tarr Zoltán világosan elmondta

Idézzük fel először Tarr Zoltán tavaly márciusi beszédének egy részletét. A Tisza alelnöke a Novotelben Dálnoki Áronnal, a párt gazdasági munkacsoportjának akkori irányítójával beszélgetett és amikor a konkrét tervek, intézkedések kerültek szóba, így fogalmazott: „Nagyon, nagyon későn és sokára lesz nyilvános mindez, azért, amit az előbb Áron mondott. Tehát vannak, léteznek, alakulnak ezek a szakmai elképzelések, és hozzájuk is lehet jutni egyébként, de nem fogjuk publikálni ezeket. Amit publikálni fogunk a választást megelőzően, az egy nagyon rövid kivonata lesz annak a programnak, amire készülünk. Azért, amit Áron elmondott. Csak mit mondott el az Áron az előbb? Ugye azt mondta, hogy abban a pillanatban nekiállnak és szétszedik, ami önmagában nem lenne probléma, tehát ha ez egy normális diskurzus lenne, akkor ez nem lenne probléma.”

Tarr itt nem állt meg, magyarázta tovább, miért is nem ismertetik meg a választókat a valódi terveikkel: „Valahogy úgy, mint a régi csatákban ugye, hogy minél később lett láthatóvá az ellenfél, el tudta dugni az erdőben a seregét a hadvezér, és minél később lett láthatóvá a taktika, annál nagyobb esélye volt arra, hogy győzelmet arat. Sajnos erre kell, hogy törekedjünk. Egyébként pedig az elgondolás az az, hogy lesz egy nagyon részletes ágazati lebontásban egy stratégia, megvalósítási tervvel. Lesz ennek egy kivonata, néhány oldal, amit megint csak nem fogunk még publikusan terjeszteni, és lesznek ilyen, kvázi egyoldalas rövid összefoglalók, amelyek néhány alapvetést fognak tartalmazni egy-egy ágazat területéről. Még egyszer: azért, mert nem szeretnénk kitenni ezeket az ügyeket annak a teljesen nemtelen és érdemtelen vitának, ami egyébként előáll.”