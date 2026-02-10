Menczer Tamás elárulta, kit képvisel valójában Bujdosó Andrea

Menczer Tamás közösségi oldalára feltöltött videójában bemutatta Bujdosó Andrea vagyonnyilatkozatát, amiből kiderül, hogy a Tisza fővárosi frakcióvezetőjének 12322 darab Shell-részvénye van. Tehát nem csak Kapitány Istvánnak van Shell-részvénye, hanem Bujdosó Andreának is – tette hozzá a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

A politikus rámutatott, Kapitány István és Bujdosó Andrea akkor gazdagodik, ha nő a Shell profitja. Ami pedig akkor nő, hogyha eltörlik a rezsicsökkentést, eltörlik az energiacégek adóját, és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz földgázról és kőolajról.

A számlát te fizeted, te fizetheted majd az 1000 forintos üzemanyagárat, és a háromszoros rezsiárat. Ők meg elrakják a nagy pénzt a Shell-részvényeik után

– zárta gondolatait Menczer Tamás.