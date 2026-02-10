Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke tájékoztatása szerint, az EP szerdán szavaz az Európai Unió 90 milliárd eurós hiteléről, amely Ukrajna háborús erőfeszítéseinek finanszírozását szolgálja – számolt be cikkében a Politico.
Magyar Péterék brüsszeli főnökei Ukrajnának adják a pénzt
A Tisza pártcsaládja a baloldallal és a liberálisokkal összefogva kívánja felgyorsítani az ukrán háborús gépezet pénzügyi támogatását. Magyar Péter brüsszeli főnökei minden eszközt bevetnek azért, hogy adófizetői euró milliárdokat öntsenek Zelenszkij elnök és korrupt társaságának zsebeibe.
A hitellel kapcsolatos szavazásokat eredetileg a hónap későbbi részére tervezték, ám az időpontot előre hozták.
„Megállapodás született a politikai frakciók között” – mondta a plenáris ülés megnyitása előtt Delphine Colard, a parlament szóvivője.
A jobbközép Európai Néppárt, a balközép Szocialisták és Demokraták, valamint a liberális Renew Europe egyaránt egyetértettek abban, hogy felgyorsítsák azokat a szavazásokat, amelyek lehetővé teszik az Európai Bizottság számára, hogy a nemzetközi adósságpiacon forrásokat vonjon be, az EU hosszú távú költségvetésének fedezete mellett.
A három frakció támogatása azt jelenti, hogy a szavazások – beleértve az EU költségvetésének módosítását és egy meglévő ukrajnai finanszírozási mechanizmus változtatásait is – megszerzik az elfogadáshoz szükséges többséget.
A hitel nélkül Ukrajna azt kockáztatta volna, hogy áprilisra kifogy a pénzből, ami katasztrofális következményekkel járt volna háborús erőfeszítéseire nézve, a folyamatban lévő, az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások közepette.
A szavazásokat korábban egy február 24-re összehívott rendkívüli plenáris ülésre tervezték, amelyet Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának negyedik évfordulója alkalmából tartottak volna.
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
