Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

Magyar PéterhitelBrüsszelUkrajna

Magyar Péterék brüsszeli főnökei Ukrajnának adják a pénzt

A Tisza pártcsaládja a baloldallal és a liberálisokkal összefogva kívánja felgyorsítani az ukrán háborús gépezet pénzügyi támogatását. Magyar Péter brüsszeli főnökei minden eszközt bevetnek azért, hogy adófizetői euró milliárdokat öntsenek Zelenszkij elnök és korrupt társaságának zsebeibe.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 9:49
Magyar Péter és Manfred Weber
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke tájékoztatása szerint, az EP szerdán szavaz az Európai Unió 90 milliárd eurós hiteléről, amely Ukrajna háborús erőfeszítéseinek finanszírozását szolgálja – számolt be cikkében a Politico.

Magyar Péter brüsszeli főnökei milliárdokkal tömnék Ukrajnát
Magyar Péter brüsszeli főnökei milliárdokkal tömnék Ukrajnát (Fotó: AFP)

A hitellel kapcsolatos szavazásokat eredetileg a hónap későbbi részére tervezték, ám az időpontot előre hozták.

„Megállapodás született a politikai frakciók között” – mondta a plenáris ülés megnyitása előtt Delphine Colard, a parlament szóvivője. 

A jobbközép Európai Néppárt, a balközép Szocialisták és Demokraták, valamint a liberális Renew Europe egyaránt egyetértettek abban, hogy felgyorsítsák azokat a szavazásokat, amelyek lehetővé teszik az Európai Bizottság számára, hogy a nemzetközi adósságpiacon forrásokat vonjon be, az EU hosszú távú költségvetésének fedezete mellett.

A három frakció támogatása azt jelenti, hogy a szavazások – beleértve az EU költségvetésének módosítását és egy meglévő ukrajnai finanszírozási mechanizmus változtatásait is – megszerzik az elfogadáshoz szükséges többséget.

A hitel nélkül Ukrajna azt kockáztatta volna, hogy áprilisra kifogy a pénzből, ami katasztrofális következményekkel járt volna háborús erőfeszítéseire nézve, a folyamatban lévő, az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások közepette.
A szavazásokat korábban egy február 24-re összehívott rendkívüli plenáris ülésre tervezték, amelyet Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának negyedik évfordulója alkalmából tartottak volna.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fűrész Tünde
idezojelekházasság hete

A magyarok hisznek a házasság értékében

Fűrész Tünde avatarja

A gyermekvállalási kedv szorosan kapcsolódik a stabilitást hozó körülményekhez.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu