Magyar Péterék brüsszeli főnökei Ukrajnának adják a pénzt

A jobbközép Európai Néppárt, a balközép Szocialisták és Demokraták, valamint a liberális Renew Europe egyaránt egyetértettek abban, hogy felgyorsítsák azokat a szavazásokat, amelyek lehetővé teszik az Európai Bizottság számára, hogy a nemzetközi adósságpiacon forrásokat vonjon be, az EU hosszú távú költségvetésének fedezete mellett.