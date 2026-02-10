Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

európai bizottságnézőpont intézettransparency internationalkorrupció érzékelési index

A Transparency jelentése manipuláció + videó

Az Európai Bizottság és a Soros-hálózat által is finanszírozott jelentés egy évek óta épített eszköz a brüsszeli vezetés számára, hogy megkerülje Magyarországot a közös döntéshozatalban.

2026. 02. 10. 8:28
Nem igaz a Transparency International korrupcióérzékelési indexe által megfogalmazott állítás, miszerint Namíbia, Ghána, Szenegál, Románia vagy Moldávia kevésbé korrupt, mint Magyarország. Magyarország korrupciós szintje valójában az európai középmezőnybe tartozik. Az Európai Bizottság és a Soros-hálózat által is finanszírozott jelentés egy évek óta épített eszköz a brüsszeli vezetés számára, hogy megkerülje Magyarországot a közös döntéshozatalban. A veszélyek és bizonytalanságok korában különösen fontos, hogy a valódi tényeknek, és ne a tényeknek beállított véleményeknek higgyünk, ezért a Nézőpont Intézet öt pontban cáfolja a Transparency állításait és mutatja meg módszertanának és működésének visszásságait:

1. A korrupcióérzékelési indexnek semmi köze a korrupció mértékéhez

A sajtóhírek szalagcímeivel ellentétben a Transparency indexe nem a korrupció szintjét méri, saját kutatás helyett tizenhárom olyan másik indexet használ adatdonornak, amelyek a korrupciót csak részlegesen, és eltérő értelmezéssel vizsgálják.

2. Elfogult, baloldali zsűrihálózat értékeli az országokat

A felhasznált indexek országszakértői kérdőíveit ugyanaz a maroknyi személy tölti ki, e zsűri összetétele politikailag egyoldalú, ugyanannak a baloldali nemzetközi hálózatnak a tagjai. Ráadásul egyes országértékelések és a Transparency körkörösen hivatkoznak egymásra.

3. A valóság: Magyarország valójában az európai középmezőnyben van.

A Transparency kormánykritikus narratívája eltér az emberek véleményétől. Az Eurobarometer szerint 2009-ben a Gyurcsány–Bajnai-kormány korrupció elleni tevékenységének megítélése a negyedik legrosszabb volt Európában, ennek ellenére a Transparency az európai középmezőnybe sorolta hazánkat. 2025-ben a kormányzat megítélése azonos volt az európai átlaggal, miközben a Transparency az utolsó helyre sorolta Magyarországot.

4. A Transparency indexe korrupciógyanús

A Transparency International indexének fő anyagi finanszírozói éppen a rangsorán legelőkelőbb helyen álló országok (Dánia, Új-Zéland, Svédország vagy éppen Németország). Ezenkívül a Transparency donorjai között megjelenik még a Soros Györgyhöz köthető Open Society Foundation, valamint az Európai Bizottság is. Mindketten az egyes államokkal szembeni politikai nyomásgyakorlásra használják a rangsort.

5. A Transparency Tisza-közeli szervezet

Szakértői, tisztségviselői és kampányai eddig is a magyar baloldali pártokat támogatták. A Transparency felügyelte például a Lánchíd túlárazott, korrupciógyanús felújítását. A magyar Transparency felügyelőbizottságának elnöke, Bod Péter Ákos maga is részt vett Tisza-rendezvényen és egyeztetett a Tisza szakmai stábjával annak programjáról. A Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Ligeti Miklós pedig Magyar Péter vagyonelkobzási kezdeményezésének lelkes népszerűsítője.

A Transparency International 2024-es Korrupció Érzékelési Indexének módszertani kritikája az alábbi linken elérhető.

