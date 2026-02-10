Zbigniew ZiobroBrüsszelLengyelországAlkotmánybíróságOrbán ViktormigránskvótajogállamiságDonald Tusk

Zbigniew Ziobro figyelmeztet: Magyarország lehet a következő célpont

A Magyar–Lengyel Szabadság Intézet baljós képet festett arról, mivel is jár egy globalista kormány. A bemutatott jelentés szerint Lengyelországban a jogállamiság leépítése és az alkotmányos keretek fellazítása már kézzelfogható valóság. A tapasztalatokról és a Magyarországra is érvényes tanulságokról Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi minisztert kérdeztük.

Sebők Barbara
2026. 02. 10. 4:55
Zbigniew Ziobro figyelmeztet: Magyarország lehet a következő célpont Forrás: AFP
Zbigniew Ziobro a „Jogállamiság Tusk Lengyelországában” címmel tartott sajtótájékoztatót a múlt héten. Bemutatták a „Háború az alkotmánybíróság körül” című jelentést, amely feltárja, miként bontja le a baloldali lengyel kormány a jogállamiságot. A volt lengyel igazságügyi miniszter vészjósló párhuzamot vont a varsói folyamatok és egy esetleges magyarországi hatalomváltás között. Zbigniew Ziobrót többek között arról kérdeztük, hogy milyen következményei lehetnek annak a kormányzásnak, amely a nemzeti érdekek helyett külső érdekeket helyez előtérbe.

Zbigniew Ziobro: Orbán Viktor hatékonyan védi Magyarországot a brüsszeli diktátumokkal szemben
Zbigniew Ziobro: Orbán Viktor hatékonyan védi Magyarországot a brüsszeli diktátumokkal szemben Fotó: MTI

Zbigniew Ziobro vészjósló párhuzamot vont 

Zbigniew Ziobro kifejtette: a jelentés bemutatja, hogyan ássa alá Donald Tusk – Magyar Péter lengyel megfelelője – a jogállamiság alapjait, megkérdőjelezve a lengyel alkotmánybíróság státuszát pusztán azért, mert nem alárendelt neki. Figyelmeztetett, hogy 

ez azt mutatja, hogy gyakorlatilag bármely állami szerv, amely akadályozza a globalisták teljes hatalomátvételét, bármilyen ürüggyel »törvénytelenné« nyilvánítható.

Példaként hozta fel, hogy az „illegitim lengyel bírák” hazugságára hivatkozva a kormány nem teszi közzé az alkotmánybíróság azon ítéleteit, amelyek a kabinet intézkedéseit alkotmányellenesnek minősítik – többek között az ügyészség és a bíróságok átvételét. Felháborodásának adott hangot, hogy ezt a narratívát kritikátlanul elfogadta az Európai Bíróság (TSUE), amely veszélyes precedenst teremtő ítéletet hozott. A bíróság magának vindikálta a jogot, hogy értékelje a tagállami alkotmánybíróságok összetételét és ítéleteit – magyarázta. Véleménye szerint ez egy lépés a szuverenitás felszámolása felé, és törekvés arra, hogy minden fontos döntés a brüsszeli és luxembourgi uniós központ kezébe kerüljön.

Magyarország – Orbán Viktor szuverenitáspolitikájával és a nemzeti érdekek védelmével – nyilvánvalóan a következő célpontja ugyanannak a támadásnak, amely ma Lengyelországot éri

– szögezte le.

Kiért arra is, hogy Donald Tusk teljesen törvénytelenül nem csupán az alkotmánybíróságot törölte ki a lengyel jogrendből: ugyanez történik a legfelsőbb bírósággal is. Példaként említette, hogy Tusk teljesen figyelmen kívül hagyta a legfelsőbb bíróság büntető kollégiumának ítéletét, amely megállapította, hogy a kormányoldal törvénytelenül vette át az államügyészséget. Nem ismeri el a Lengyel Köztársaság elnökének előjogait sem, akinek törvény által előírt beleegyezése nélkül menesztette az országos főügyészt – sorolta.

Zbigniew Ziobro korábban azt mondta, hogy az Európai Unió elitje demoralizálódott
Zbigniew Ziobro azt mondta, hogy az Európai Unió elitje demoralizálódott Fotó: MTI

Zbigniew Ziobro azt mondta, hogy az európai álelit demoralizálódása ijesztő méreteket ölt. Véleménye szerint nem kell messzire menni a példákért. Emlékeztetett, hogy nemrég az uniós diplomácia volt vezetőjét, Federica Mogherinit letartóztatták

Korrupciós és pénzügyi botrányban való részvétellel gyanúsítják, amely az ifjú diplomaták oktatási programjainak szervezéséhez kapcsolódik.

Felidézte, hogy Didier Reynders, az Európai Unió korábbi igazságügyi biztosa és Belgium hosszú ideje szolgáló miniszterelnök-helyettese pénzmosással gyanúsítható, többek között lottójátékokban való részvétellel. 

Micsoda szerencsés fickó, szinte mindennap nagy összegeket nyert a lottón! Pedig még nem is olyan régen mindketten fenyegetően léptek fel, Lengyelországot és Magyarországot fenyegették a jogállamiság állítólagos hiánya miatt

– jegyezte meg. Hozzátette: most már látjuk, hogyan definiálják ők a „jogállamiságot”. És ez még nem a vége, hiszen hasonló botrányokban vettek részt az eurokraták minden szinten. Emlékeztetett a francia „Libération” újság által leleplezett nagy botrányra, amelyben politikusok és bírák vadászkastélyban, konyak mellett hoztak döntéseket. Ezek az emberek a törvény és a tagállamok polgárai felett akarnak állni – figyelmeztetett. Ezek után egy szemléletes példát is felhozott, miszerint

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a lengyel választások eredményét meg sem várva maga nevezte ki Donald Tuskot miniszterelnöknek, nyilvánosan bejelentve, hogy amikor legközelebb találkozik vele, »már miniszterelnök lesz«.

Kitért rá, hogy amikor olyan országokban, mint Lengyelország vagy Magyarország, Brüsszel számára kényelmetlen kormányok vannak hatalmon, azonnal megindul a pénzügyi zsarolás: szankciók, uniós támogatások megvonása, demokratikusan hozott döntések erőszakos megváltoztatásának vagy törvények diktátum szerinti átírásának kikényszerítése. Véleménye szerint 

a korrupció, a képmutatás és a cinizmus ma az eurokraták valódi arca.

Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága megerősítette, hogy az EU beavatkozott nyolc európai választásba
Amikor Brüsszel számára kényelmetlen kormányok vannak hatalmon, azonnal megindul a pénzügyi zsarolás Fotó: AFP

Zbigniew Ziobrótól azt is megkérdeztük, milyen következményei lehetnek annak a kormányzásnak, amely a nemzeti érdekek helyett külső érdekeket helyez előtérbe. Vészjósló választ adott, miszerint az a tényleges önállóság elvesztését jelentené. Minden tekintetben – politikai, gazdasági, biztonsági, sőt energiapolitikai szempontból is. Véleménye szerint az egy olyan Magyarország lenne, amelyet nem Budapestről, hanem Brüsszelből irányítanának. 

Olyan politika, amelyet külföldi érdekek szerint vezetnek, nem a saját polgárok érdekei szerint. Ahogyan az én országomban.

Azt mondta, hogy Lengyelországban ma Európa legdrágább áramát fizetik, a gáz ára pedig olyan magas, hogy a téli fűtési számlák elérik az átlagos nyugdíj összegét. Elmagyarázta, hogy ennek következménye az általános drágulás, mivel a növekvő energia- és üzemanyagárak minden termék árát emelik, beleértve az alapvető élelmiszerekét is. Hozzátette, hogy Lengyelországban öt éve a legmagasabb a munkanélküliség, ehhez pedig az állam példátlan eladósodása társul, amelynek növekedési mértéke a legnagyobb az Európai Unióban. Úgy fogalmazott, a jövőre nézve veszélyes a stratégiai beruházások visszatartása, a folyami közlekedés és a kikötők fejlesztésének blokkolása, valamint a modern repülőtér és a varsói közlekedési csomópont építésének megakadályozása.

Ha Brüsszelnek sikerülne hasonlóan alattomos módon magának engedelmes kormányt ültetni Budapestre, annak törlesztenie kellene az adósságait Fotó: AFP

Felidézte, hogy a jelenlegi lengyel kormánypárt államfőjelöltje egyszer őszintén úgy fogalmazott: „Miért építsünk repülőteret Varsóban, amikor Berlinben is van?!” Hozzátette, hogy ez a gondolkodásmód jellemzi azokat az embereket, akik Brüsszel támogatása révén jutottak hatalomra Varsóban.

Ugyanez történne Magyarországgal is egy hatalomváltás esetén. Ha Brüsszelnek sikerülne hasonlóan alattomos módon engedelmes kormányt ültetni Budapestre, annak törlesztenie kellene az adósságait, ahogyan Donald Tusk csapata teszi ezt most Lengyelországban. Efelől ne legyenek kétségei senkinek

– figyelmeztetett. Kitért arra is, hogy az uniós politikát közben elképzelhetetlen képmutatás jellemzi. Példaként hozta fel, hogy az az unió, amely a korábbi lengyel kormánynak a jogállamiság megsértését rótta fel, most tapsol ahhoz, hogy Tusk kormánya, szemérmetlenül megszegve az alkotmányt, kisajátította a bíróságokat és az ügyészséget. Azt mondta, hogy az alkotmánnyal szemben, Brüsszel szándékai szerint halad Lengyelország az azonos neműek házasságának legalizálása felé, ami megnyitná az utat az örökbefogadás előtt is. Hozzátette, hogy hiába tagadják, több ezer illegális migránst engedtek be Lengyelországba, akik bűncselekményeket követnek el.

Ezért kérem, ne hagyják magukat meggyőzni arról, amit Brüsszel és a hozzájuk igazodó politikusok állítanak. Mert ma az Európai Unióban, nem pedig Magyarországon vannak jogállamisági problémák. Az nem demokrácia, ahol a kulcsdöntéseket mások helyett egy brüsszeli vagy berlini klán hozza meg

– szögezte le. Véleménye szerint ezt a magyarok különösen jól tudhatják. Hozzátette azt is, hogy ha a német kormány tiszteletben tartaná az európai menekültügyi szabályozásra vonatkozó előírásokat, nem lenne menekültválság. 

Orbán Viktor kormánya tökéletesen érti ezeket a mechanizmusokat. Hatékonyan védi Magyarországot a brüsszeli diktátumokkal szemben, és nem engedi, hogy az országot a nemzet érdekeivel ellentétes irányokba rángassák. Ezért támadják ilyen hevesen, minden lehetséges eszközzel

– zárta gondolatait.

