Zbigniew Ziobro figyelmeztet: Magyarország lehet a következő célpont

Zbigniew Ziobro a „Jogállamiság Tusk Lengyelországában” címmel tartott sajtótájékoztatót a múlt héten. Bemutatták a „Háború az alkotmánybíróság körül” című jelentést, amely feltárja, miként bontja le a baloldali lengyel kormány a jogállamiságot. A volt lengyel igazságügyi miniszter vészjósló párhuzamot vont a varsói folyamatok és egy esetleges magyarországi hatalomváltás között. Zbigniew Ziobrót többek között arról kérdeztük, hogy milyen következményei lehetnek annak a kormányzásnak, amely a nemzeti érdekek helyett külső érdekeket helyez előtérbe.
Zbigniew Ziobro kifejtette: a jelentés bemutatja, hogyan ássa alá Donald Tusk – Magyar Péter lengyel megfelelője – a jogállamiság alapjait, megkérdőjelezve a lengyel alkotmánybíróság státuszát pusztán azért, mert nem alárendelt neki. Figyelmeztetett, hogy
ez azt mutatja, hogy gyakorlatilag bármely állami szerv, amely akadályozza a globalisták teljes hatalomátvételét, bármilyen ürüggyel »törvénytelenné« nyilvánítható.
Példaként hozta fel, hogy az „illegitim lengyel bírák” hazugságára hivatkozva a kormány nem teszi közzé az alkotmánybíróság azon ítéleteit, amelyek a kabinet intézkedéseit alkotmányellenesnek minősítik – többek között az ügyészség és a bíróságok átvételét. Felháborodásának adott hangot, hogy ezt a narratívát kritikátlanul elfogadta az Európai Bíróság (TSUE), amely veszélyes precedenst teremtő ítéletet hozott. A bíróság magának vindikálta a jogot, hogy értékelje a tagállami alkotmánybíróságok összetételét és ítéleteit – magyarázta. Véleménye szerint ez egy lépés a szuverenitás felszámolása felé, és törekvés arra, hogy minden fontos döntés a brüsszeli és luxembourgi uniós központ kezébe kerüljön.
Magyarország – Orbán Viktor szuverenitáspolitikájával és a nemzeti érdekek védelmével – nyilvánvalóan a következő célpontja ugyanannak a támadásnak, amely ma Lengyelországot éri
– szögezte le.
