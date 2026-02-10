Zbigniew Ziobro figyelmeztet: Magyarország lehet a következő célpont

Amikor Brüsszel számára kényelmetlen kormányok vannak hatalmon, azonnal megindul a pénzügyi zsarolás Fotó: AFP

Zbigniew Ziobrótól azt is megkérdeztük, milyen következményei lehetnek annak a kormányzásnak, amely a nemzeti érdekek helyett külső érdekeket helyez előtérbe. Vészjósló választ adott, miszerint az a tényleges önállóság elvesztését jelentené. Minden tekintetben – politikai, gazdasági, biztonsági, sőt energiapolitikai szempontból is. Véleménye szerint az egy olyan Magyarország lenne, amelyet nem Budapestről, hanem Brüsszelből irányítanának.

Olyan politika, amelyet külföldi érdekek szerint vezetnek, nem a saját polgárok érdekei szerint. Ahogyan az én országomban.

Azt mondta, hogy Lengyelországban ma Európa legdrágább áramát fizetik, a gáz ára pedig olyan magas, hogy a téli fűtési számlák elérik az átlagos nyugdíj összegét. Elmagyarázta, hogy ennek következménye az általános drágulás, mivel a növekvő energia- és üzemanyagárak minden termék árát emelik, beleértve az alapvető élelmiszerekét is. Hozzátette, hogy Lengyelországban öt éve a legmagasabb a munkanélküliség, ehhez pedig az állam példátlan eladósodása társul, amelynek növekedési mértéke a legnagyobb az Európai Unióban. Úgy fogalmazott, a jövőre nézve veszélyes a stratégiai beruházások visszatartása, a folyami közlekedés és a kikötők fejlesztésének blokkolása, valamint a modern repülőtér és a varsói közlekedési csomópont építésének megakadályozása.

Ha Brüsszelnek sikerülne hasonlóan alattomos módon magának engedelmes kormányt ültetni Budapestre, annak törlesztenie kellene az adósságait Fotó: AFP

Felidézte, hogy a jelenlegi lengyel kormánypárt államfőjelöltje egyszer őszintén úgy fogalmazott: „Miért építsünk repülőteret Varsóban, amikor Berlinben is van?!” Hozzátette, hogy ez a gondolkodásmód jellemzi azokat az embereket, akik Brüsszel támogatása révén jutottak hatalomra Varsóban.

Ugyanez történne Magyarországgal is egy hatalomváltás esetén. Ha Brüsszelnek sikerülne hasonlóan alattomos módon engedelmes kormányt ültetni Budapestre, annak törlesztenie kellene az adósságait, ahogyan Donald Tusk csapata teszi ezt most Lengyelországban. Efelől ne legyenek kétségei senkinek

– figyelmeztetett. Kitért arra is, hogy az uniós politikát közben elképzelhetetlen képmutatás jellemzi. Példaként hozta fel, hogy az az unió, amely a korábbi lengyel kormánynak a jogállamiság megsértését rótta fel, most tapsol ahhoz, hogy Tusk kormánya, szemérmetlenül megszegve az alkotmányt, kisajátította a bíróságokat és az ügyészséget. Azt mondta, hogy az alkotmánnyal szemben, Brüsszel szándékai szerint halad Lengyelország az azonos neműek házasságának legalizálása felé, ami megnyitná az utat az örökbefogadás előtt is. Hozzátette, hogy hiába tagadják, több ezer illegális migránst engedtek be Lengyelországba, akik bűncselekményeket követnek el.

Ezért kérem, ne hagyják magukat meggyőzni arról, amit Brüsszel és a hozzájuk igazodó politikusok állítanak. Mert ma az Európai Unióban, nem pedig Magyarországon vannak jogállamisági problémák. Az nem demokrácia, ahol a kulcsdöntéseket mások helyett egy brüsszeli vagy berlini klán hozza meg

– szögezte le. Véleménye szerint ezt a magyarok különösen jól tudhatják. Hozzátette azt is, hogy ha a német kormány tiszteletben tartaná az európai menekültügyi szabályozásra vonatkozó előírásokat, nem lenne menekültválság.

Orbán Viktor kormánya tökéletesen érti ezeket a mechanizmusokat. Hatékonyan védi Magyarországot a brüsszeli diktátumokkal szemben, és nem engedi, hogy az országot a nemzet érdekeivel ellentétes irányokba rángassák. Ezért támadják ilyen hevesen, minden lehetséges eszközzel

– zárta gondolatait.

Borítókép: Zbigniew Ziobro (Fotó: AFP)