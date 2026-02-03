Rendkívüli

Eldőlt: börtönben marad Gyárfás Tamás

LengyelországAlapjogokért KözpontMagyarország

Lengyel politikusok figyelmeztettek rá, mivel jár egy globalista kormány

A Magyar–Lengyel Szabadság Intézet baljós képet festett le arról, mivel is jár egy globalista kormány. A volt lengyel igazságügyi miniszter szerint Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyértelműen Brüsszelt szolgálja, és nincs kétsége, hogy Magyar Péter is hasonló utat választana.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 13:21
Lengyelország ma intő példaként áll Magyarország előtt – hangsúlyozta Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter a „Jogállamiság Tusk Lengyelországában” című sajtótájékoztatón, amelyen Marcin Romanowskival, a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetőjével, valamint Oskar Kida lengyel alkotmányjogásszal együtt vettek részt. 

A lengyel politikusok szerint óriási veszélyt jelent egy olyan jelölt, mint Magyar Péter
Fotó: Gunduz Attila 

A tájékoztatón bemutatták a „Háború az alkotmánybíróság körül” című elemzést, amely feltárja, miként bontja le a baloldali lengyel kormány a jogállamiságot, és ismerteti a lengyel alkotmánybíróság körüli, 2015 óta zajló jogi vita legfontosabb visszásságait.

Zbigniew Ziobro rámutatott: Donald Tusk kormánya nemcsak alkotmányos és jogi, hanem gazdasági értelemben is Brüsszel érdekeit szolgálja ki. Mint fogalmazott, fáj a szíve Lengyelországért, hiszen hazájában mára összeomlott az egészségügyi rendszer, miközben az energiaárak rendkívül magasak, jóval meghaladják a magyarországi szintet. Hangsúlyozta: Lengyelországban világosan látszik, milyen következményekkel jár a globalista uralom. Figyelmeztetett: ugyanez várna Magyarországra is, ha Ursula von der Leyen felkent jelöltje, Magyar Péter kerülne hatalomra. 

Ziobro szerint ezért elengedhetetlen, hogy Magyarország erős vezetőt válasszon – olyat, mint Orbán Viktor –, aki nemzetközi szinten is képes érvényesíteni az ország érdekeit, kiáll a béke mellett, és meg tudja védeni a magyar családokat az elszabaduló energiaáraktól.

Marcin Romanowski, a Magyar–Lengyel Szabadság Intézete vezetője a lengyel alkotmánybíróságról szóló elemzést ismertetve hangsúlyozta: a Lengyelországban zajló törvénytelenségek előrevetítik, mi várhat Magyarországra is. Közlése szerint Donald Tusk tudatosan rombolja a lengyel alkotmányos rendet, amelyet arra hivatkozva szorítottak háttérbe, hogy az „nem megfelelő”. 

Lengyelország mára a liberális törvénytelenség laboratóriumává vált: a migráció erőltetése, a woke-ideológia térnyerése és az alkotmányos fékek lebontása ezt egyaránt igazolja. Mint fogalmazott: a lengyel modell valós veszélyt jelent Magyarország számára is, Magyar Péter ugyanis tudatosan arra készül, hogy Magyarországon is megvalósítsa azt, ami Lengyelországban már pusztító következményekkel járt: a szuverén érdekek feladását, magas energiaárakat és politikai alárendeltséget, mindezt egy elhúzódó háborús logika árnyékában, a béke esélyének háttérbe szorításával.

Oskar Kida lengyel alkotmányjogász elfogadhatatlannak nevezte az Európai Unió Bírósága gyakorlatát, amely súlyosan megsértette a lengyel alkotmányos rendet. Kijelentette: ez szerinte példátlan támadás egy tagállam szuverenitása ellen.

Az elemzést magyarul és lengyelül is megtekinthető az alábbi linken

Borítókép: A Magyar–Lengyel Szabadság Intézet komoly figyelmeztetést küldött (Fotó: Gunduz Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

