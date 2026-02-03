Lengyel politikusok figyelmeztettek rá, mivel jár egy globalista kormány

Lengyelország mára a liberális törvénytelenség laboratóriumává vált: a migráció erőltetése, a woke-ideológia térnyerése és az alkotmányos fékek lebontása ezt egyaránt igazolja. Mint fogalmazott: a lengyel modell valós veszélyt jelent Magyarország számára is, Magyar Péter ugyanis tudatosan arra készül, hogy Magyarországon is megvalósítsa azt, ami Lengyelországban már pusztító következményekkel járt: a szuverén érdekek feladását, magas energiaárakat és politikai alárendeltséget, mindezt egy elhúzódó háborús logika árnyékában, a béke esélyének háttérbe szorításával.

Oskar Kida lengyel alkotmányjogász elfogadhatatlannak nevezte az Európai Unió Bírósága gyakorlatát, amely súlyosan megsértette a lengyel alkotmányos rendet. Kijelentette: ez szerinte példátlan támadás egy tagállam szuverenitása ellen.

Az elemzést magyarul és lengyelül is megtekinthető az alábbi linken.

