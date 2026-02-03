Rendkívüli

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

Alapjogokért KözpontLengyelországjogállamiság

Donald Tusk útját választaná Magyar Péter is

Az Alapjogokért Központ részeként működő Lengyel–Magyar Szabadság intézet beszámolt a lengyel jogállamiság helyzetéről. Dornfeld László, a központ vezető elemzője szerint nem lehet kétség, hogy Magyar Péter is a Donald Tusk lengyel miniszterelnök által vitt politikát képviselné.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 10:42
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője közösségi oldalán számolt be róla, hogy ismét megvitatták a lengyel jogállamiság helyzetét. Az elemző szerint nem lehet kérdés, hogy a magát „magyar Tuskként” azonosító Magyar Péter milyen politikát is vinne. 

Magyar Péter egyértelműen Donald Tusk politikáját folytatná hatalomra kerülése esetén
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kezdetét vette az Alapjogokért Központ részeként működő Lengyel–Magyar Szabadság Intézet legújabb beszámolója a lengyel jogállamiság helyzetéről – írta bejegyzésében a központ elemzője. 

Az elemző elmondása szerint a két hazafi, aki Tusk politikai boszorkányüldözése elől hazánkban talált menedéket, nagyon világosan beszélt arról, micsoda nyílt jogtiprás is zajlik most Lengyelországban. „Magyar Péter magát határozta meg a »magyar Tuskként«, így biztosak lehetünk benne, ezt a politikát folytatnák nálunk is” – hangsúlyozta. 

Az eseményen Marcin Romanowski intézetvezető és Zbigniew Ziobra volt igazságügyi miniszter számolt be a lengyelországi fejleményekről. 

Romanowski a jogtudományok doktora, egyetemi adjunktus, politikus. Számos tudományos tanulmány és publicisztika szerzője, illetve szerkesztője. A varsói Igazságügyi Intézet korábbi igazgatója, majd igazságügyi miniszter-helyettes volt. Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter a folyamatos politikai támadások miatt keresett hazánkban menedéket. 

Mint arról lapunk is beszámolt, Donald Tusk és kormánya a hatalomra kerülés után szinte azonnal elkezdte vegzálni a korábbi kormány tagjait és példátlan bosszú hadjáratot indított. A lengyel miniszterelnök Zbigniew Ziobronak üzenve egy alkalommal nyíltan fenyegetőzött vele, hogy a konzervatív politikus vagy Budapesten marad, vagy várja a börtön. 

