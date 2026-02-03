Donald Tusk útját választaná Magyar Péter is

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője közösségi oldalán számolt be róla, hogy ismét megvitatták a lengyel jogállamiság helyzetét. Az elemző szerint nem lehet kérdés, hogy a magát „magyar Tuskként” azonosító Magyar Péter milyen politikát is vinne.

Magyar Péter egyértelműen Donald Tusk politikáját folytatná hatalomra kerülése esetén

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kezdetét vette az Alapjogokért Központ részeként működő Lengyel–Magyar Szabadság Intézet legújabb beszámolója a lengyel jogállamiság helyzetéről – írta bejegyzésében a központ elemzője.

Az elemző elmondása szerint a két hazafi, aki Tusk politikai boszorkányüldözése elől hazánkban talált menedéket, nagyon világosan beszélt arról, micsoda nyílt jogtiprás is zajlik most Lengyelországban. „Magyar Péter magát határozta meg a »magyar Tuskként«, így biztosak lehetünk benne, ezt a politikát folytatnák nálunk is” – hangsúlyozta.